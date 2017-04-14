Новые правила пересечения границы

В связи с этим Пограничная полиция распорядилась о размещении мобильных бригад, оснащенных специальной техникой для проверки, которые оперативно, в режиме реального времени будут проверять проездные документы. Для информирования участников трафика с детьми были установлены панно, указывающие им направление движения.

Кроме того, 20 студентов Национального колледжа Пограничной полиции были распределены в помощь пограничникам на контрольно-пропускных пунктах, где наблюдается значительное увеличение пассажирского и транспортного потока, для упорядочения трансграничного трафика.

Эти действия и другие дополнительные меры, предпринимаемые сотрудниками Пограничной полиции, были оценены министром внутренних дел Александром Жизданом, который посетил с рабочим визитом пункт пропуска «Леушены».