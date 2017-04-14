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10:27 (мск), источник: Noi.md

Новые правила пересечения границы

В период пасхальных праздников, в наиболее востребованных пунктах пересечения границы семьи с детьми и люди с особыми потребностями будут направлены на полосу пропуска, предназначенную для дипкорпуса.

Источник: Noi.md

В связи с этим Пограничная полиция распорядилась о размещении мобильных бригад, оснащенных специальной техникой для проверки, которые оперативно, в режиме реального времени будут проверять проездные документы. Для информирования участников трафика с детьми были установлены панно, указывающие им направление движения.

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Кроме того, 20 студентов Национального колледжа Пограничной полиции были распределены в помощь пограничникам на контрольно-пропускных пунктах, где наблюдается значительное увеличение пассажирского и транспортного потока, для упорядочения трансграничного трафика.

Эти действия и другие дополнительные меры, предпринимаемые сотрудниками Пограничной полиции, были оценены министром внутренних дел Александром Жизданом, который посетил с рабочим визитом пункт пропуска «Леушены».

На две недели приостановлено предоставление отпусков персоналу и сформирован резерв сотрудников. Пограничники готовы к вмешательству в любой ситуации: для уменьшения заторов и очередей в пунктах пропуска, обеспечения совместимости баз данных для сокращения времени обработки пассажиров, синхронизации действий с Таможенной службой и другими структурами, и т. д.

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