Новые правила пересечения границы
В период пасхальных праздников, в наиболее востребованных пунктах пересечения границы семьи с детьми и люди с особыми потребностями будут направлены на полосу пропуска, предназначенную для дипкорпуса.
В период пасхальных праздников, в наиболее востребованных пунктах пересечения границы семьи с детьми и люди с особыми потребностями будут направлены на полосу пропуска, предназначенную для дипкорпуса.
В связи с этим Пограничная полиция распорядилась о размещении мобильных бригад, оснащенных специальной техникой для проверки, которые оперативно, в режиме реального времени будут проверять проездные документы. Для информирования участников трафика с детьми были установлены панно, указывающие им направление движения.
Кроме того, 20 студентов Национального колледжа Пограничной полиции были распределены в помощь пограничникам на
Эти действия и другие дополнительные меры, предпринимаемые сотрудниками Пограничной полиции, были оценены министром внутренних дел Александром Жизданом, который посетил с рабочим визитом пункт пропуска «Леушены».
На две недели приостановлено предоставление отпусков персоналу и сформирован резерв сотрудников. Пограничники готовы к вмешательству в любой ситуации: для уменьшения заторов и очередей в пунктах пропуска, обеспечения совместимости баз данных для сокращения времени обработки пассажиров, синхронизации действий с Таможенной службой и другими структурами,