Сформирован список участников молодежной площадки КЭФ-2017

Организаторы сформировали рейтинг участников молодежной площадки «Поколение-2030» Красноярского экономического форума.

Ранее был объявлен конкурс, который предполагал решение кейсов по направлениям «Новая модель пространства будущего», «Социальная среда нового поколения» или «Формула эффективного управления», а также представления своего портфолио. Всего в конкурсе приняли участие более 1000 человек со всей страны.

По итогам конкурсного отбора был сформирован рейтинг участников молодежной площадки, которая будет посвящена разработке модели «зеленого будущего» в России.

Председатель Молодежного правительства дублеров Красноярского края — председатель оргкомитета Роман Пословин отметил, что в этом году конкурсные задания были достаточно сложными — помимо традиционной анкеты с указанием своих достижений и реализованных проектов, претенденты решали проблемную экологическую задачу.

«Несмотря на высокие требования к будущим участникам молодежной площадки, традиционно организаторам приходит более 1000 заявок со всей страны. Мы видим, что интерес к форуму не пропадает, поскольку каждый раз форум — это актуальная тема, ведущие российские эксперты, прикладные форматы и возможность приобрести полезные контакты», — прокомментировал Роман Пословин.