Галина Полушкина станет заместителем министра культуры Прикамья
Как стало известно «Новому компаньону» бывший исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Галина Полушкина займёт должность заместителя министра краевого минкульта.
Как стало известно «Новому компаньону» бывший исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Галина Полушкина займёт должность заместителя министра краевого минкульта.
«Галина Кирьяновна — это отличная кандидатура на должность заместителя министра культуры Пермского края. Сейчас необходимо, чтобы в министерстве появился человек, который отвечает за строительство и реконструкцию учреждений культуры. Объектов много: в первую очередь, это вторая сцена театра оперы и балета, но есть и галерея, и, в том числе, проблема реконструкции сцены нашего театра
С сегодняшнего дня исполнительным директором театра оперы и балета назначен Андрей Борисов ранее руководивший Государственным архивом Пермского края.
Андрей Борисов является кандидатом исторических наук. В разное время осуществлял общественную и экспертную деятельность в Администрации губернатора Пермского края и Администрации города Перми в сфере образования. С сентября 2014 года возглавлял Государственный архив Пермского края.