Галина Полушкина станет заместителем министра культуры Прикамья

«Галина Кирьяновна — это отличная кандидатура на должность заместителя министра культуры Пермского края. Сейчас необходимо, чтобы в министерстве появился человек, который отвечает за строительство и реконструкцию учреждений культуры. Объектов много: в первую очередь, это вторая сцена театра оперы и балета, но есть и галерея, и, в том числе, проблема реконструкции сцены нашего театра и т. д. Галина Кирьяновна, безусловно, может быть полезна в этой должности», — отметил директор КГАУК «Пермский академический Театр-Театр» Анатолий Пичкалев.

С сегодняшнего дня исполнительным директором театра оперы и балета назначен Андрей Борисов ранее руководивший Государственным архивом Пермского края.

Андрей Борисов является кандидатом исторических наук. В разное время осуществлял общественную и экспертную деятельность в Администрации губернатора Пермского края и Администрации города Перми в сфере образования. С сентября 2014 года возглавлял Государственный архив Пермского края.