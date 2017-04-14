Конкурс по избранию главы Шатковского района Нижегородской области назначен на 20 апреля

Согласно предоставленной информации, 21 марта были досрочно прекращены полномочия главы МСУ Алексея Нестерова в связи с отставкой по собственному желанию. Сейчас Нестеров временно является и.о. главы МСУ. В связи с досрочной отставкой действующего главы муниципального образования в муниципалитете состоится переход на одноглавую систему управления.

Напомним, принципиальное отличие одноглавой системы от двуглавой — при двуглавой глава района одновременно является и председателем представительного органа (Земского собрания); при новой системе он будет совмещать должности главы МСУ и главы администрации, при этом ни председателем, ни депутатом уже не будет.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы МСУ Шатковского района назначен на 20 апреля 2017 года. Документы на конкурс пока никто не подал.

Ранее сообщалось, что нижегородский политсовет «Единой России» решил выдвинуть для участия в этом конкурсе кандидатуру Максима Межевова — действующего главы районной администрации.

«В конкурсную комиссии вошли депутаты Земского собрания Шатковского района: Александр Нестеров, Александр Беднов, Василий Батылов и Николай Лисов. Распоряжением губернатора членами конкурсной комиссии назначены: замначальника управления государственной гражданской и муниципальной службы области Нина Алексеева, замминистра экономики и конкурентной политики Алевтина Еремина, начальник отдела в управлении по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов государственно-правового департамента Алла Тиманина и начальник территориального отдела “ЮГ” в министерстве внутренней политики Владимир Шерстнев», — рассказали в региональном министерстве внутренней политики.

Напомним, что переход на одноглавую систему управления в связи с истечением в 2017 году срока полномочий действующих глав муниципальных образований планируется в Ковернинском районе, г. Первомайск и г. Шахунья.

13 апреля ожидался переход Арзамаса на одноглавую систему. Однако ни за одну из предложенных кандидатур не было отдано большинства голосов депутатов, в связи с чем мэр города так и не был избран.