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10:52 (мск), источник: Интерфакс

В Северной Корее заявили о готовности к превентивному удару против США

Тем временем США тоже приготовились нанести упреждающий удар по КНДР до нового ядерного испытания.

Источник: Reuters

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU — Пхеньян в случае необходимости может осуществить превентивный удар по силам США, обладая при этом достаточной ядерной мощью. Об этом заявил замглавы МИД КНДР Хан Сон Рёль в интервью агентству The Associated Press.

«Если США будут проводить безрассудные военные маневры, тогда мы, КНДР, встретим их упреждающим ударом», — заявил он в Пхеньяне.

У нас уже есть мощные ядерные средства сдерживания, и мы, конечно, не будем сидеть сложа руки, перед лицом превентивного удара США.
Хан Сон Рёль
Замглавы МИД КНДР
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При этом в Пхеньяне возлагают на президента США Дональда Трампа ответственность за нарастание напряженности на Корейском полуострове и отмечают более агрессивный стиль политики Вашингтона при нем, отметил Хан Сон Рёль.

«Сейчас мы сравниваем политику Трампа в отношении КНДР с предыдущей администрацией, и мы сделали вывод, что она стала более ожесточенной и агрессивной», — отметил Хан Сон Рёль. При этом он напомнил о перебазировании американской авианосной группы во главе с ядерным авианосцем «Карл Винсон» к Корейскому полуострову, о военных маневрах США и Южной Кореи, а также о ряде сообщений в твиттере Трампа, в которых президент выражал готовность решить проблему КНДР.

Он подчеркнул, что любые заявления американских политиков об уничтожении государственной системы КНДР и о свержении ее правительства являются неприемлемыми.

Мы отправимся на войну, если они выберут это.
Хан Сон Рёль
Замглавы МИД КНДР
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Хан Сон Рёль также заявил, что Пхеньян продолжит оборонное строительство, сконцентрированное вокруг ядерного оружия, до тех пор, пока Вашингтон не откажется от «ядерных угроз и шантажа». Он добавил, что идея Трампа встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, высказанная в ходе предвыборной кампании будущего президента США, была не более чем «пустым обещанием».

Ранее американская частная разведывательно-аналитическая компания «Стратфор» сообщила, что авианосная группа США в настоящее время находится к западу от японского острова Кюсю и идет через Корейский пролив в акваторию Японского моря к восточному побережью КНДР. Там, по сообщению японских СМИ, ссылающихся на источники в Силах самообороны страны, к ним также присоединятся японские боевые корабли.

В Южной Корее и Японии утверждают, что располагают данными о подготовке КНДР к проведению очередной провокации.

Комментарии
29
Агабала Агабалаев
Если в доме живет хоть один неблагонадежный элемент - это проблема для всех, я это про Америку. Кому угрожает Корея? Америке? Я не забыл как 2000-е они заявляли открыто и громко, что Кавказ - это зона их интересов, а потом?
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ДК
Американцы свиньи хотят нанести удар по нашему материку, было бы не плохо в случае принятия такого идиотского решения, уничтожить такую бомбу в нейтральной зоне
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максим !!!
Трамп с самого начала своего президентства все людоедские режимы напряг !))
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