В Северной Корее заявили о готовности к превентивному удару против США
Тем временем США тоже приготовились нанести упреждающий удар по КНДР до нового ядерного испытания.
Тем временем США тоже приготовились нанести упреждающий удар по КНДР до нового ядерного испытания.
Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU — Пхеньян в случае необходимости может осуществить превентивный удар по силам США, обладая при этом достаточной ядерной мощью. Об этом заявил замглавы МИД КНДР Хан Сон Рёль в интервью агентству The Associated Press.
«Если США будут проводить безрассудные военные маневры, тогда мы, КНДР, встретим их упреждающим ударом», — заявил он в Пхеньяне.
У нас уже есть мощные ядерные средства сдерживания, и мы, конечно, не будем сидеть сложа руки, перед лицом превентивного удара США.
При этом в Пхеньяне возлагают на президента США Дональда Трампа ответственность за нарастание напряженности на Корейском полуострове и отмечают более агрессивный стиль политики Вашингтона при нем, отметил Хан Сон Рёль.
«Сейчас мы сравниваем политику Трампа в отношении КНДР с предыдущей администрацией, и мы сделали вывод, что она стала более ожесточенной и агрессивной», — отметил Хан Сон Рёль. При этом он напомнил о перебазировании американской авианосной группы во главе с ядерным авианосцем «Карл Винсон» к Корейскому полуострову, о военных маневрах США и Южной Кореи, а также о ряде сообщений в твиттере Трампа, в которых президент выражал готовность решить проблему КНДР.
Он подчеркнул, что любые заявления американских политиков об уничтожении государственной системы КНДР и о свержении ее правительства являются неприемлемыми.
Мы отправимся на войну, если они выберут это.
Хан Сон Рёль также заявил, что Пхеньян продолжит оборонное строительство, сконцентрированное вокруг ядерного оружия, до тех пор, пока Вашингтон не откажется от «ядерных угроз и шантажа». Он добавил, что идея Трампа встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, высказанная в ходе предвыборной кампании будущего президента США, была не более чем «пустым обещанием».
Ранее американская частная
В Южной Корее и Японии утверждают, что располагают данными о подготовке КНДР к проведению очередной провокации.