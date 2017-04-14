В Северной Корее заявили о готовности к превентивному удару против США

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Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU — Пхеньян в случае необходимости может осуществить превентивный удар по силам США, обладая при этом достаточной ядерной мощью. Об этом заявил замглавы МИД КНДР Хан Сон Рёль в интервью агентству The Associated Press. «Если США будут проводить безрассудные военные маневры, тогда мы, КНДР, встретим их упреждающим ударом», — заявил он в Пхеньяне.

У нас уже есть мощные ядерные средства сдерживания, и мы, конечно, не будем сидеть сложа руки, перед лицом превентивного удара США. Хан Сон Рёль Замглавы МИД КНДР

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При этом в Пхеньяне возлагают на президента США Дональда Трампа ответственность за нарастание напряженности на Корейском полуострове и отмечают более агрессивный стиль политики Вашингтона при нем, отметил Хан Сон Рёль. «Сейчас мы сравниваем политику Трампа в отношении КНДР с предыдущей администрацией, и мы сделали вывод, что она стала более ожесточенной и агрессивной», — отметил Хан Сон Рёль. При этом он напомнил о перебазировании американской авианосной группы во главе с ядерным авианосцем «Карл Винсон» к Корейскому полуострову, о военных маневрах США и Южной Кореи, а также о ряде сообщений в твиттере Трампа, в которых президент выражал готовность решить проблему КНДР. Он подчеркнул, что любые заявления американских политиков об уничтожении государственной системы КНДР и о свержении ее правительства являются неприемлемыми.

Мы отправимся на войну, если они выберут это. Хан Сон Рёль Замглавы МИД КНДР