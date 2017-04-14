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10:51 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов встретился с представителем Общественной палаты РФ от Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов провел рабочую встречу с членом Общественной палаты РФ от Крыма Иваном Абажером.

Источник: AP 2017

Как рассказал Абажер в комментарии РИА Новости (Крым), в ходе встречи обсуждались различные аспекты крымского гражданского общества, развивающегося по российской модели.

«Мы пришли к единому мнению о необходимости развития взаимодействия Крыма с общественными палатами иных субъектов Российской Федерации, а также с Общественной палатой Российской Федерации (ОП РФ). Кроме того, с главой Республики мы обсудили возможности использования опыта Крыма в области межнациональных и межконфессиональных отношений на площадке ОП РФ», — отметил он.

Иван Абажер добавил, что в работе нового состава Общественной палаты РФ он планирует также уделить внимание вопросам развития народной (общественной) дипломатии и поддержки соотечественников за рубежом.

Как сообщал сайт РИА новости (Крым), в марте этого года Общественная палата Республики Крым переизбрала своим представителем в Общественной палате РФ руководителя Региональной болгарской национально-культурной автономии РК Ивана Абажера.

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