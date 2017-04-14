Первый вице-губернатор Волгоградской области оштрафован за нарушения при привлечении бюджетных кредитов

Разбирательство проходило на основании протокола Счетной палаты России, которая установила нарушение администрацией Волгоградской области условий предоставления федерального бюджетного кредита.

По соглашению, подписанном Минфином РФ и комитетом финансов Волгоградской области в 2016 году, региону было перечислено 1,47 млрд рублей для частичного покрытия дефицита областного бюджета.