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11:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Первый вице-губернатор Волгоградской области оштрафован за нарушения при привлечении бюджетных кредитов

Центральный районный суд Волгограда оштрафовал первого заместителя губернатора Александра Дорждеева за административное правонарушение, допущенное при получении бюджетного кредита от Минфина РФ.

Разбирательство проходило на основании протокола Счетной палаты России, которая установила нарушение администрацией Волгоградской области условий предоставления федерального бюджетного кредита.

По соглашению, подписанном Минфином РФ и комитетом финансов Волгоградской области в 2016 году, региону было перечислено 1,47 млрд рублей для частичного покрытия дефицита областного бюджета.

«Бюджетный кредит предоставлялся при условии поэтапного сокращения доли общего объема долговых обязательств Волгоградской области к 1 января 2017 года до уровня не более 70% суммы доходов. По итогам исполнения бюджета Волгоградской области в 2016 году долговые обязательства составили 53, 409 млн рублей или 90,5% собственных доходов, а объем долговых обязательств по ценным бумагам и кредитам — 28, 17 млн рублей. Таким образом, произошло превышение показателя, утвержденного в соглашении с Минфином РФ», — цитирует ИА «Высота 102» материалы из постановления суда.

Кроме того, администрация региона не исполнила еще одно обязательство в рамках соглашения с Минфином — обеспечить дефицит областного бюджета с 2016 по 2019 гг на уровне не более 10% от суммы его доходов. По состоянию на 1 января 2017 года дефицит бюджета составил 6688 млн рублей или 11%, причем это не было отражено в первоначальной редакции закона о бюджете Волгоградской области, отмечается в материалах суда. Таким образом, говорится в постановлении суда, первым заместителем губернатора Волгоградской области Александром Дорждеевым, который должен был следовать должностным инструкциям, допущено нарушение условий предоставления бюджетного кредита. Ему выписан штраф в 10 тыс. рублей.

Защитник Дорждеева в суде заявила, что превышение показателей произошло из-за «тяжелой экономической обстановки в Волгоградской области, когда более 85% средств областного бюджета израсходовано на социальные выплаты», и просила прекратить производство по делу. Однако суд отклонил эти аргументы.

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