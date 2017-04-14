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10:56 (мск), источник: PROUFU.ru

13 главных цитат прямой линии Рустэма Хамитова: о Ялалове, дорогах и своей отставке

Накануне Глава республики Рустэм Хамитов провел ежегодную прямую линию.

Всего за неделю поступило более 9 000 звонков, при этом большинство из них традиционно касались проблем в медицине, ЖКХ, пенсий, зарплат, благоустройства. Спрашивали и о разбитых дорогах и снежном коллапсе минувшей зимы. Очень много Рустэм Хамитов обращал внимания и на плохую работу мэрии — эта тема стала одной из главных в общении с журналистами.

Развеял Хамитов и слухи о своей отставке. Для наших читателей мы подготовили ТОП-13 главных цитат Рустэма Хамитова на прямой линии. На случай, если в этот раз вы решили ее не смотреть:

О нелюбви к цифрам и статистике

Меньше всего хотелось бы говорить о цифрах, тоннах или километрах. Но мы идем вперед. В прошлом году мы неплохо поработали. У нас рост по сравнению с кварталом прошлого года уже на 2−3%. Радуют, что налоговые доходы выросли на 15%. И это лучшая цифра в ПФО, где у нас, кстати, весьма неслабые соседи. И с инвестициями дела обстоят хорошо. Все это вселяет уверенность в завтрашнем дне. Но, конечно, есть, над чем работать. Республика чувствует себя надежно. Не хвастовство, а констатация фактов.

О коррупционных скандалах в мэрии Уфы

Я заметил, что уфимская власть стала много общаться с бизнесом. Уже стала критической близость власти и бизнеса. Вот у нас в правительстве это минимизировано. Правила у нас едины для всех. Потому что бизнес должен жить своей жизнью, власть — проблемами граждан. У нас уже были довольно жесткие беседы с мэром. Если ситуация не изменится, будем принимать меры.

О своей отставке и силе соцсетей

У нас многие жители республики живут в социальных сетях. Я иногда смотрю, что там пишут. Но редко. Вот с удивлением узнал, что 11 апреля должен был уйти в отставку. Чего только там не напишут некоторые коллеги.

О Тимашевском переезде

Это у нас старинная история. Мы начали эти стройку. Другая власть не смогла. Даже советская. Обязательно развязку построим.

О нелегальных перевозчиках

Городская власть обязана начинать заниматься транспортом. Все эти драки, перестрелки… Все эти старые «колымаги» (о пазиках и газельках — прим.ред.), неопрятного вида водители — все должно уйти в прошлое. Должны проявить волю и характер городские власти. Мне не хочется думать, что городские власти как-то взаимодействуют с нелегальными перевозчиками. Мне не хочется думать, что в администрации как-то завязаны с транспортным бизнесом. Но я не вижу от них инициативы.

О краже бурзянского леса и бездействии чиновников

Лес в Бурзяне хороший. У нас есть такая форма работы с населением: кому нужно строить дом, могут один раз получить 100−120 кубометров древесины. И все хотят получить бурзянскую.

Но это, наверное, невозможно. Поэтому очередь перенаправляется в другие районы, стараются искать новые стройматериалы. Но тема того, что доходы от лесного хозяйства уходят из района, актуальна.

Компания «Селена», которая арендовала леса, в том числе и в Бурзянском районе, в последнее время стабилизировала, нормализовала свою работу. Мы почти не имеем претензий к этому предприятию. Что касается «Башлеспрома», ситуация хуже. У них, к сожалению, в последнее время не очень получается работать: есть долги и по заработной плате, и по налогам.

О любви к бюрократии и льготах многодетным

Мы, конечно, чемпионы в сборе справок и бюрократической волоките. Льготы и поддержка многодетным будет. Обращаюсь к правительству, минобру — перенесите справки, граничащие сроки, 1 июля сделаем край срока для предоставления такого рода справок. Мы стараемся выходить на след. Вариант — льготы давать тем, кто в них нуждаются.

Помощь должен получать тот, кому плохо, кто самостоятельно не может выжить в условиях рыночной экономики.

О бизнесе и миграции

Нам надо удвоить, а то и утроить количество людей, занимающихся бизнесом. Мы должны получить развитие малого бизнеса. Это налоги и новые места. Так решится сложнейшая наша проблема. Ведь вдумайтесь в эти цифры — 150 000 человек уезжает в другие регионы на заработки.

О развитии науки и поддержке проектов ученых

Сегодня нет ни финансирования, ни софинансирования науки в достаточном объёме. Правительство РФ пыталось оживить эту деятельность, были даже выданы директивы государственным предприятиям — 10−15 процентов своих ресурсов направлять на развитие науки. Не сработало.

Конечно, проще покупать на Западе. Даже эта авторучка произведена в Японии. Это обычное перо, ничего здесь нет, шариковая авторучка. Надо было бы, наверное, производить у нас здесь.

О протестных митингах против «Кроношпана»

Никогда на территории республики я не соглашусь размещать грязное, экологически вредное производство. Никогда. Все, что происходит вокруг «Кроношпана» — это политика. Протестные выступления — своеобразная месть конкурентов. Все это мы понимаем и работаем над этим.

О браконьерах и роботах

Каждый раз читаю сводки МВД — незаконный отстрел лосей, снегирей в Уфе недавно расстреляли. Просто страшно. Это какая-то неимоверная жестокость. Понимаю, кушать нечего. Сложные времена. Но кушать же есть что! Если мы все уничтожим — что останется? Мир роботов?

О работе мэра и оппозиции

Этой зимой было позорно плохо. В Стерлитамаке и Октябрьском хорошо чистили. Мне говорили в мэрии, мол, сами справимся, их техника им не нужна. Ну не справились. Этим пользуется оппозиция. Власть так подставляться не должна.

О сумме, которая «спасет» республику

Вот чтобы решить все первоочередные проблемы республики: в медицине, строительстве, дорогах, домах культуры, — нужно 400 млрд рублей. Наш расходный бюджет — 185 млрд рублей, из которых 70% идет на решение проблем здравоохранения. Конечно, на все не хватает. Мы все направляем на экономическое развитие региона. Будем стараться.

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