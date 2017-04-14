Мэр Двораковский отшутился на вопрос о дальнейшей политической карьере
После выступления перед общественностью 14 апреля мэр Вячеслав Двораковский ответил на вопросы журналистов.
После выступления перед общественностью 14 апреля мэр Вячеслав Двораковский ответил на вопросы журналистов.
Не обошли вниманием СМИ тему дальнейшей карьеры Двораковского. Его полномочия истекают 11 июля, и в интервью Виктору Шкуренко мэр заявил, что повторно избираться в горсовет не собирается.
Сегодня же, шутливо уйдя от ответа, Вячеслав Двораковский опять дал повод считать, что с выдвижением в горсовет он еще не определился.
На вопрос, что он будет делать после истечения полномочий, Двораковский заявил: «Я так далеко не думаю, сейчас я пойду обедать».
Добавим, что до избрания мэром Вячеслав Двораковский был депутатом омского горсовета в течение четырёх созывов.