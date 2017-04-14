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11:11 (мск), источник: СуперОмск

Мэр Двораковский отшутился на вопрос о дальнейшей политической карьере

После выступления перед общественностью 14 апреля мэр Вячеслав Двораковский ответил на вопросы журналистов.

Не обошли вниманием СМИ тему дальнейшей карьеры Двораковского. Его полномочия истекают 11 июля, и в интервью Виктору Шкуренко мэр заявил, что повторно избираться в горсовет не собирается.

Сегодня же, шутливо уйдя от ответа, Вячеслав Двораковский опять дал повод считать, что с выдвижением в горсовет он еще не определился.

На вопрос, что он будет делать после истечения полномочий, Двораковский заявил: «Я так далеко не думаю, сейчас я пойду обедать».

Добавим, что до избрания мэром Вячеслав Двораковский был депутатом омского горсовета в течение четырёх созывов.

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