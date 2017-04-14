Двораковский дал рекомендации будущему мэру Омска
Меньше, чем за 100 дней до истечения своих полномочий, мэр Вячеслав Двораковский дал напутствие своему преемнику.
Меньше, чем за 100 дней до истечения своих полномочий, мэр Вячеслав Двораковский дал напутствие своему преемнику.
Заявление прозвучало в пятницу, 14 апреля, в ДК «Рубин», где мэр выступил с прощальной речью перед общественностью.
«Новому мэру я дал бы одно единственное напутствие: видеть свою работу не как карьеру, а как служение городу, этот город любить и делать все для того, чтобы единство в городе сформировало главный его ресурс», — заявил Двораковский.
В этот же день выборная комиссия проводит собеседования с кандидатами на пост мэра. Двораковский лаконично дал понять, что никому из них не симпатизирует.
«Я обязательно позвоню Тодорову (председатель комиссии. — Ред.) и спрошу, есть ли там такие люди, которые достойны стать мэрами», — сказал Вячеслав Двораковский.