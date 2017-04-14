Двораковский дал рекомендации будущему мэру Омска

Заявление прозвучало в пятницу, 14 апреля, в ДК «Рубин», где мэр выступил с прощальной речью перед общественностью.

«Новому мэру я дал бы одно единственное напутствие: видеть свою работу не как карьеру, а как служение городу, этот город любить и делать все для того, чтобы единство в городе сформировало главный его ресурс», — заявил Двораковский.

В этот же день выборная комиссия проводит собеседования с кандидатами на пост мэра. Двораковский лаконично дал понять, что никому из них не симпатизирует.

«Я обязательно позвоню Тодорову (председатель комиссии. — Ред.) и спрошу, есть ли там такие люди, которые достойны стать мэрами», — сказал Вячеслав Двораковский.