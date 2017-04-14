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11:27 (мск), источник: Pro Город Самара

Минобороны Украины опровергло причастность задержанного в Самаре «шпиона» к своей разведке

19 марта сотрудники ФСБ задержали на железнодорожном вокзале Самары 27-летнего гражданина Украины.

Министерство обороны Украины открестилось от «шпиона» из Самары, пишет РБК со ссылкой на спикера оборонного ведомства страны Александра Мотузяника.

«Никакого отношения к украинским разведывательным органам любое лицо, которое РФ задерживается, не имеет. Главное управление военной разведки отрицает эту информацию», — сказал Мотузяник.

Напомним, 19 марта сотрудники ФСБ задержали на железнодорожном вокзале Самары 27-летнего гражданина Украины. Правоохранители выяснили, что он принадлежит к агентурному аппарату подразделения «Спецрезерв» Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В ходе опроса молодой человек признался, что собирал информацию о военных объектах и транспортной инфраструктуре в ДНР, а также Ростовской и Самарской области. Он изучал схемы зданий, места расположения сотрудников охраны, полиции и видеокамер, а также пропускной режим на входах и выходах. В Самаре украинец в течение 6 часов занимался сбором сведений в отношении железнодорожного вокзала.

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