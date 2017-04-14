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11:29 (мск), источник: РИА Новости

Россия продолжит сотрудничество с Казахстаном по космодрому «Байконур»

БИШКЕК, 14 апр — РИА Новости. Россия приняла решение продолжить сотрудничество с Казахстаном с использованием космодрома Байконур на длительную перспективу, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА Новости

«Мы приняли решение по вашему предложению о продолжении расширения нашего сотрудничества в космосе с использованием Байконура», — сказал Путин, выступая на заседании высшего Евразийского экономического совета.

«Мы все наши планы скорректируем в самое ближайшее время, имея в виду использование космодрома Восточный, с тем, чтобы активно вместе с вами работать по имеющимся у нас проектам, которые вы сформулировали, с использованием не только Байконура на длительную перспективу, но и реализации тех планов по совместным пускам, по разработке новых видов ракетной космической техники», — добавил президент.

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