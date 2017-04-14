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11:46 (мск), источник: PrimaMedia.ru

День победы во Владивостоке отметят патриотическими акциями, торжественными мероприятиями

Основные праздничные и торжественные мероприятия запланированы на 5 — 9 мая.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 14 апреля, PrimaMedia.

К празднованию Дня Победы Владивосток готовится во все оружии. Основные праздничные и торжественные мероприятия запланированы на 5 — 9 мая. Митинги, возложения цветов, акции, концертные программы состоятся как в центре, так и во всех районах Владивостока, включая островные территории, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской мэрии.

Мероприятия в честь 9 Мая закреплены постановлением администрации Владивостока № 909 «Об утверждении Плана организации и проведения администрацией города Владивостока мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, в городе Владивостоке в 2017 году» от 5 апреля 2017 года.

· 5 мая в 11 часов — возложение цветов, праздничная концертная программа.

· «Победный май» и угощение солдатской кашей около памятного знака жителям пос. Трудовое, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. (пос. Трудовое, сквер в районе ул. Лермонтова, 81);.

· 5 мая в 11 часов — «Благодарим за подвиг!»: торжественный митинг, концерт, угощение солдатской кашей на открытой площадке около кинотеатра «Нептун» (ул. Русская, 41);.

· 5 мая в 12 часов — митинг и церемония открытия «Вахты памяти» (мемориал «Боевая слава Тихоокеанского флота»);.

· 5 мая — торжественное собрание жителей города Владивостока и военнослужащих Владивостокского гарнизона в Доме офицеров флота;.

· 5 мая в 14 часов — церемония зажжения факела от «Вечного огня» мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» для воссоединения «Вечных огней» городов-героев и городов воинской славы в городе Санкт-Петербурге (мемориал «Боевая слава Тихоокеанского флота»);.

· 5 мая в 12 часов — народные гуляния «Майский вальс» — танцплощадка в ритме 40-х — 50-х годов, театрализованный праздничный концерт, конкурс детского рисунка на асфальте «Салют, Победа!» угощение солдатской кашей на открытой концертной площадке в сквере около Дворца культуры железнодорожников (Партизанский проспект, 62а);.

· 6 мая в 12 часов — торжественный митинг, возложение цветов к братской могиле моряков Тихоокеанского флота, погибших в боях с японскими империалистами, воинский салют в Гайдамакском сквере (ул. Светланская, в районе дома № 173);.

· 6 мая в 14 часов — митинг, возложение гирлянды и цветов к памятнику танковой колонне «Приморский комсомолец» на Аллее Героев, воинский салют, торжественное построение и прохождение отдельных частей Владивостокского гарнизона, воспитанников детских патриотических клубов Владивостока в парке Победы (пр. 100-летия Владивостока, 103);.

· 8 мая в 12 часов — торжественное возложение цветочной корзины и цветов к стеле «Владивосток — город воинский славы»;.

· 8 мая в 12:20 — торжественное возложение гирлянды и цветов к Вечному огню и Стене памяти мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота»;.

· 8 мая в 13 часов — торжественное возложение венков и цветов к памятнику пограничникам, погибшим при защите границ Отечества;.

· 8 мая в 15 часов — мероприятие «Спасибо вам, ваш подвиг вечен!» — праздничный концерт, угощение солдатской кашей на открытой площадке (ул. Анны Щетининой, в районе дома № 9);.

· 9 мая в 9 часов — торжественное возложение венка и цветов к памятнику морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941−1945гг. ;.

· 9 мая в 10 часов — парад Победы;.

· 9 мая в 11 часов — шествие горожан «Бессмертный полк»;.

· 9 мая — сразу после шествия «Бессмертный полк» начнётся праздничное мероприятие для ветеранов «Солдатская каша» (Адмиральский сквер);.

· 9 мая — сразу после шествия «Бессмертный полк» стартует праздничная дневная концертная программа и работа тематических локальных площадок (площадь Борцов Революции);.

· 9 мая в 11 часов — митинг, возложение цветов, угощение солдатской кашей около памятника жителям о. Попова и о. Рейнеке, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. (пос. Попова, ул. Подгорная, 15а);.

· 9 мая в 11 часов — тематическое мероприятие «От героев былых времён…» — концерт творческих коллективов, выступление духового оркестра, конкурс на лучший рассказ о героях войны, военно-спортивные соревнования и угощение солдатской кашей на открытой площадке перед храмом Торжества Пресвятой Богородицы в честь Ея иконы «Порт-Артурская» (ул. Гамарника, в районе дома № 17);.

· 9 мая в 12 часов — концертная программа «Ради жизни на земле» в сквере Суханова;.

· 9 мая в 14 часов — тематическое мероприятие «Минувших лет святая память…» — выставка техники и вооружений времён Великой Отечественной войны, выступление духового оркестра и творческих коллективов Владивостока «Танцплощадка молодости нашей», угощение солдатской кашей на площадке перед зданием административно-территориального управления Первореченского района (ул. Ильичёва, 15);.

· 9 мая в 20 часов — праздничная вечерняя концертная программа (площадь Борцов Революции);.

· 9 мая в 22 часа — праздничный фейерверк (площадь Борцов Революции, о. Русский, пос. Подножье, пос. Трудовое).

Кроме того, встречи с ветеранами, уроки патриотизма, тематические конкурсы и викторины пройдут в общеобразовательных школах, муниципальных библиотеках и школах искусств города. Так только в муниципальных школах искусств состоится порядка 30 тематических мероприятий.

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