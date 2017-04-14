Свердловский депутат-единоросс попал под уголовную статью

В городе Реже Свердловской области депутат местной думы попал под уголовную статью. Ему вменили дачу заведомо ложных показаний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

В декабре 2014, апреле 2015 и марте 2016 года гражданин был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении двух женщин, одна из которых являлась сотрудником местного Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости. В мае 2016 года суд признал женщин виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере. Сотрудница БТИ также была признана виновной в подделке официального документа.

Преступления, которые инкриминировались женщинам, были связаны с неправомерным завладением тремя земельными участками, предоставлявшимися одной из них в аренду. Отчуждение этой земли произошло на основании документов о будто бы имеющихся на них объектах незавершенного строительства. Это позволило выкупить участки за около 6,5 тысяч рублей, тогда как реальная их стоимость более 700 тысяч.

Депутат гордумы выступал по делу свидетелем и заявлял о том, что на участках были объекты незавершенного строительства.

По данным местных СМИ, депутата-единоросса зовут Александр Богаткин. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. В виновности депутата следствие не сомневается и уже внесло председателю гордумы представление с требованием рассмотреть противоправные действия депутата на заседании мандатной комиссии.

Если Богаткина признает виновным суд, то он станет четвёртым в гордуме Режа депутатом, имеющим или имевшим судимость. Правда, ему в случае вступления решения в законную силу придётся расстаться с мандатом.