Губернатор Новосибирской области посетил новую насосную станцию ТЭЦ-5
НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сегодня посетил багерную насосную станцию АО «Сибирская энергетическая компания».
НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сегодня посетил багерную насосную станцию АО «Сибирская энергетическая компания».
Он осмотрел объект завершающегося строительства, который планируется запустить в августе, а также ознакомился с инвестиционной программой компании.
«Багерная насосная станция позволит перекачивать ту золу, которая идет с ТЭЦ-5, на максимально отдаленные территории. И, соответственно, с учетом жилищной застройки не быть привязанными к городской территории, максимально отодвинуться на отдаленные участки», — сказал губернатору генеральный директор энергокомпании Руслан Власов в ходе осмотра насосной станции.
Он пояснил, что ранее использование отдаленных территорий
В общей сложности в проект новой насосной станции АО «Сибирская энергетическая компания» вложит 268 млн рублей. Запустить ее компания планирует в августе 2017 года.
АО «Сибирская энергетическая компания» — крупнейшее в Сибири предприятие, занимающееся генерацией тепловой и электрической энергии. В структуру компании входят шесть ТЭЦ на территории Новосибирской области.