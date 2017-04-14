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14:01 (мск), источник: ТАСС

Губернатор Новосибирской области посетил новую насосную станцию ТЭЦ-5

НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сегодня посетил багерную насосную станцию АО «Сибирская энергетическая компания».

Он осмотрел объект завершающегося строительства, который планируется запустить в августе, а также ознакомился с инвестиционной программой компании.

«Багерная насосная станция позволит перекачивать ту золу, которая идет с ТЭЦ-5, на максимально отдаленные территории. И, соответственно, с учетом жилищной застройки не быть привязанными к городской территории, максимально отодвинуться на отдаленные участки», — сказал губернатору генеральный директор энергокомпании Руслан Власов в ходе осмотра насосной станции.

Он пояснил, что ранее использование отдаленных территорий из-за особенностей рельефа местности было затруднено — существующих мощностей насосов не хватало для перекачивания насыщенной шлаками воды на них. Теперь же багерная насосная станция позволит АО «СИБЭКО» составить новую карту золоотвалов, которыми ТЭЦ-5 будет пользоваться ближайшие 50 лет. Существующие золоотвалы же будут рекультивированы и отданы под застройку.

В общей сложности в проект новой насосной станции АО «Сибирская энергетическая компания» вложит 268 млн рублей. Запустить ее компания планирует в августе 2017 года.

АО «Сибирская энергетическая компания» — крупнейшее в Сибири предприятие, занимающееся генерацией тепловой и электрической энергии. В структуру компании входят шесть ТЭЦ на территории Новосибирской области.

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