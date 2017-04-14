Назаров распорядился убрать несанкционированные свалки до 19 мая

Согласно распоряжению правительства Омской области об организации и проведении месячника и субботника по уборке и благоустройству Омска и других населенных пунктов Омской области, опубликованному сегодня, месячник пройдет с 22 апреля по 22 мая.

Согласно плану мероприятий в рамках месячника, сам субботник состоится 22 апреля, после чего, до 5 мая будет проходить комиссионная проверка и подведение итогов субботника.

Также до 5 мая по плану должны быть отремонтированы и покрашены заборы и другие ограждения и опоры освещения. До 19 мая должны быть ликвидированы несанкционированные свалки, отремонтированы остановочные павильоны и контейнерные площадки для ТБО.

До 22 мая продлится благоустройство придомовых территорий, скверов, парков, газонов, будут посажены деревья, кустарники и цветы, также будут приведены в порядок деревья.

На последний день, 22 мая, назначена комиссионная проверка результатов проведенного месячника.