Назаров распорядился убрать несанкционированные свалки до 19 мая
Губернатор Омской области Виктор Назаров определил план мероприятий в рамках месячника по уборке в населенных пунктах Омской области.
Губернатор Омской области Виктор Назаров определил план мероприятий в рамках месячника по уборке в населенных пунктах Омской области.
Согласно распоряжению правительства Омской области об организации и проведении месячника и субботника по уборке и благоустройству Омска и других населенных пунктов Омской области, опубликованному сегодня, месячник пройдет с 22 апреля по 22 мая.
Согласно плану мероприятий в рамках месячника, сам субботник состоится 22 апреля, после чего, до 5 мая будет проходить комиссионная проверка и подведение итогов субботника.
Также до 5 мая по плану должны быть отремонтированы и покрашены заборы и другие ограждения и опоры освещения. До 19 мая должны быть ликвидированы несанкционированные свалки, отремонтированы остановочные павильоны и контейнерные площадки для ТБО.
До 22 мая продлится благоустройство придомовых территорий, скверов, парков, газонов, будут посажены деревья, кустарники и цветы, также будут приведены в порядок деревья.
На последний день, 22 мая, назначена комиссионная проверка результатов проведенного месячника.