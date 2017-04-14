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12:11 (мск), источник: Новости Перми

Городские власти и архитекторы не договорились о плотности застройки

В Перми прошел круглый стол, на котором строительные компании и представители администрации города обсудили введение коэффициента плотности застройки участков. Пока стороны так и не смогли прийти к компромиссу.

Источник: Новости Перми

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми разработал новые нормативы плотности застройки. Предложение относится только к тем зонам, которые предоставлены под строительство многоквартирного жилья (зоны Ц-2, Ж-1, Ж-2). Норма будет обуславливать минимальный размер детских, спортивных, хозяйственных площадок, в том числе и для временной стоянки легковых автомобилей на придомовой территории многоквартирных домов.

Главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин пояснил, что некоторые собственники квартир сталкиваются с тем, что должны платить за использование территории парковки или детской площадки. Поскольку не все производят оплату, владельцы этих участков отдают эти территории под другие объекты, а граждане, которые купили квартиры в этом доме, остаются без машиномест и площадок для детей.

— Мы обязаны, имея, например, трехэтажный дом с площадью 500 кв. м, иметь земельный участок примерно на 1500 кв. м, на котором мы можем разместить эти площадки. Мы предлагаем увеличить вдвое это требование. Можно вместо трех этажей построить еще три, и на своем участке разместить часть площадок, но в обязательном порядке, — сказал Дмитрий Лапшин.

По этой причине сейчас власти рассматривают введение плотности застройки с коэффициентом 2. Это значит, что, к примеру, на участке, чья площадь составляет 10 тыс. кв. м, можно будет построить дом 20 тыс. кв. м. Таким образом, будут улучшены условия проживания граждан.

Застройщики выступили против введения единого коэффициента жилой застройки. По мнению генерального директора «Орсо групп» Михаила Бесфамильного, подобный показатель должен устанавливаться в зависимости от обеспеченности той или иной инфраструктуры.

— Если я живу, например, рядом с Балатовским парком или Горьковским парком, то мне не нужна аллея на территории моего дома. Понятно, если я купил квартиру на окраине города, и там нет никакой обеспеченности, то, конечно, необходимо это обеспечить, — сказал Михаил Бесфамильный.

Председатель краевого «Союза архитекторов» Виктор Воженников также не поддержал установку единого коэффициента. По его словам, в конечном счете девелоперы уйдут на свободные территории в Пермском районе. В след за этим будут увеличены транспортные магистрали, увеличится инфраструктура инженерных объектов. Далее будет обслуживание и ремонт этих сетей. Это, как утверждает архитектор, приведет к «обескровливанию» экономики и бюджета города.

По итогам круглого стола было решено создать рабочую группу для принятия компромиссного решения.

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