Главными претендентами на пост мэра Омска стали Ерошевич и Куприянов

Со своими программами перед выборщиками выступали 16 абсолютно разношерстных кандидатов — от чиновников облправительства, депутатов до директоров заводов и водителей. Из них комиссия, состоящая из 12 выборщиков, определила двоих, за которых будет 19 апреля голосовать горсовет.

Победителями третьего этапа и главными претендентами на пост мэра стали министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов и молодой предприниматель Андрей Ерошевич. Кто из них станет мэром Омска, станет известно 19 апреля по итогам голосования депутатов омского горсовета.

Кроме того, два голоса поддержки получил депутат Игорь Антропенко и один — сотрудник МИД РФ Игорь Рыбаков.

Отметим, два бюллетеня были испорчены — на одном не было отмечено ни одной фамилии, а на другом наоборот напротив всех имен кандидатов стояли крестики. По регламенту же выборщики должны были отметить одну или две фамилии, выразив таким образом свои предпочтения.