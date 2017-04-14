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12:15 (мск), источник: СуперОмск

Главными претендентами на пост мэра Омска стали Ерошевич и Куприянов

В пятницу, 14 апреля, прошло заседание конкурсной комиссии по выборам мэра, которое стало третьим этапом конкурса. Всего изначально заявились 23 человека, из них в полуфинал прошли 16 претендентов.

Источник: Reuters

Со своими программами перед выборщиками выступали 16 абсолютно разношерстных кандидатов — от чиновников облправительства, депутатов до директоров заводов и водителей. Из них комиссия, состоящая из 12 выборщиков, определила двоих, за которых будет 19 апреля голосовать горсовет.

Победителями третьего этапа и главными претендентами на пост мэра стали министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов и молодой предприниматель Андрей Ерошевич. Кто из них станет мэром Омска, станет известно 19 апреля по итогам голосования депутатов омского горсовета.

Кроме того, два голоса поддержки получил депутат Игорь Антропенко и один — сотрудник МИД РФ Игорь Рыбаков.

Отметим, два бюллетеня были испорчены — на одном не было отмечено ни одной фамилии, а на другом наоборот напротив всех имен кандидатов стояли крестики. По регламенту же выборщики должны были отметить одну или две фамилии, выразив таким образом свои предпочтения.

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