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12:17 (мск), источник: УралПолит.ру

«Дойти до всех, поздравить каждого». Куйвашев раздал поручения по подготовке к 9 Мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля, ИА УралПолит.Ru. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на совещании 13 апреля раздал членам правительства и главам муниципалитетов поручения по подготовке к проведению массовых мероприятий 9 Мая.

Источник: УралПолит.ру

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, лидер региона акцентировал внимание на организации праздничных мероприятий для ветеранов и поздравлений на дому для тех, кому трудно самостоятельно передвигаться. В Свердловской области проживает 1540 участников Великой Отечественной войны, около 50 тысяч тружеников тыла.

«Дойти до всех, поздравить каждого — это нужно сделать обязательно. Призываю всех представителей органов власти взять этот вопрос на особый контроль», — отметил Евгений Куйвашев.

Исполняющая обязанности министра социальной политики Елена Лайковская сообщила, что ветераны и инвалиды войны получат единовременную выплату в размере от 500 до тысячи рублей. Одиноким ветеранам и инвалидам будут предоставлены средства для проведения ремонта жилых помещений и путевки на санаторно-курортное лечение, теплоходные поездки до Волгограда.

В ходе совещания губернатор также поручил провести благоустройство воинских мемориалов и захоронений, уделить особое внимание защите объектов от вандалов. Традиционно ко Дню Победы у наиболее знаковых памятников будет проведена акция «Пост № 1».

Кроме того, участники заседания обсудили подготовку муниципалитетов к проведению массовых мероприятий. В каждом муниципалитете ко Дню Победы запланированы уникальные акции и мероприятия. В Новой Ляле готовится к выпуску «Книга Памяти», в Каменске-Уральском 6 мая откроется стена с фотографиями горожан, воевавших в годы Великой Отечественной, а 9 мая в 22:00 на каждом подоконнике в домах горожан зажжется свеча в память обо всех, кто не вернулся с полей сражений.

Самые масштабные мероприятия 9 мая пройдут в Екатеринбурге. В параде на Площади 1905 года примут участие 2500 военнослужащих и 62 единицы техники. В этом году впервые состоится выступление парадных расчетов с перестроением и исполнением военнослужащими песни из кинофильма «Офицеры» и песни «День Победы».

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