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12:18 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские города научат искать инвесторов

Навыки отработают за два дня.

Источник: УралИнформБюро

Сотрудникам администраций свердловских городов объяснят, как повысить инвестиционную привлекательность территорий. Двухдневное обучение охватит чиновников 36 муниципалитетов, пояснили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики области.

Своими знаниями поделится московский автор Андрей Крылов — ведущий программ обучения в более чем 30 регионах РФ. «Наилучшим образом взрослые люди учатся через реальные действия при решении актуальных для них задач», — пояснил он суть методики.

Обучение чиновников станет очередным шагом в создании территориальных агентств инвестиционного развития. До конца 2017 года пилотные структуры появятся в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском, Североуральске, Карпинске и Краснотурьинске.

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