Свердловские города научат искать инвесторов

Сотрудникам администраций свердловских городов объяснят, как повысить инвестиционную привлекательность территорий. Двухдневное обучение охватит чиновников 36 муниципалитетов, пояснили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики области.

Своими знаниями поделится московский автор Андрей Крылов — ведущий программ обучения в более чем 30 регионах РФ. «Наилучшим образом взрослые люди учатся через реальные действия при решении актуальных для них задач», — пояснил он суть методики.