Свердловские города научат искать инвесторов
Навыки отработают за два дня.
Навыки отработают за два дня.
Сотрудникам администраций свердловских городов объяснят, как повысить инвестиционную привлекательность территорий. Двухдневное обучение охватит чиновников 36 муниципалитетов, пояснили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики области.
Своими знаниями поделится московский автор Андрей Крылов — ведущий программ обучения в более чем 30 регионах РФ. «Наилучшим образом взрослые люди учатся через реальные действия при решении актуальных для них задач», — пояснил он суть методики.
Обучение чиновников станет очередным шагом в создании территориальных агентств инвестиционного развития. До конца 2017 года пилотные структуры появятся в Нижнем Тагиле, Первоуральске,