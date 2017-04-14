МИД объяснил словами «хоть кол на голове теши» речь представителя в ООН

По его словам, западные коллеги «из года в год упражняются в оскорбительных высказываниях в адрес России и ее политики». В итоге появляется момент, когда «нужно послать серьезный эмоциональный сигнал», заявил Рябков. В обратном случае «просто не получается» вывести «из состояния такого политического зомбирования тех, кто сидит за одним с нами столом в зале Совбеза или Исполнительного Совета ОЗХО», заявили в МИД.
Рябков пояснил, что если бы представитель России продолжил бы разговор в жанре «ваше превосходительство, преисполненные полного уважения почтения к вам», то «эти превосходительства в итоге уверуют окончательно в свое превосходство над всеми». Это связано с тем, что им «все как об стенку горох, хоть кол на голове теши им, этим превосходительствам». «Есть еще пословица другая про глаза и росу», — добавил Рябков.
Он подчеркнул, что Сафронков сказал «ровно то, что требовалось в этой ситуации».
Он может изъясняться на любых языках, на иностранных и дозировать степень дипломатической учтивости в зависимости от обстановки.
Сергей РябковЗамминистра иностранных дел России
Представителям Запада стоит «вначале подумать над своим поведением», — заключил он.
О том, что тональность высказывания Владимира Сафронкова является допустимой, ранее заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Ничего оскорбительного сказано не было», — подчеркнул он.
Постоянный представитель России при ООН потребовал от своего коллеги из Великобритании Мэттью Райкрофта «смотреть ему в глаза» и не оскорблять Россию 12 апреля. Такое заявление Сафронков сделал в ответ на слова Райкрофта о том, что Россия «злоупотребляет правом вето», а также поддерживает правительственный режим в Сирии и применение оружия в арабской республике.
Сафронков тогда заявил, что Великобритания «испугалась сотрудничества России и США», в связи с чем делает «все, чтобы это взаимодействие было подорвано».