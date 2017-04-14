МИД объяснил словами «хоть кол на голове теши» речь представителя в ООН

По его словам, западные коллеги «из года в год упражняются в оскорбительных высказываниях в адрес России и ее политики». В итоге появляется момент, когда «нужно послать серьезный эмоциональный сигнал», заявил Рябков. В обратном случае «просто не получается» вывести «из состояния такого политического зомбирования тех, кто сидит за одним с нами столом в зале Совбеза или Исполнительного Совета ОЗХО», заявили в МИД.

Рябков пояснил, что если бы представитель России продолжил бы разговор в жанре «ваше превосходительство, преисполненные полного уважения почтения к вам», то «эти превосходительства в итоге уверуют окончательно в свое превосходство над всеми». Это связано с тем, что им «все как об стенку горох, хоть кол на голове теши им, этим превосходительствам». «Есть еще пословица другая про глаза и росу», — добавил Рябков.

Он подчеркнул, что Сафронков сказал «ровно то, что требовалось в этой ситуации».