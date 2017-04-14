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13:30 (мск), источник: Nakanune.ru

Евгений Куйвашев прокомментировал драку на футбольном матче между свердловчанами и чеченцами

Губернатор Свердловской области заступился за уральского футболиста Александра Тарасова, который пострадал в ходе драки на матче между студенческими командами Уральского федерального и Чеченского государственного университетов.

Евгений Куйвашев прокомментировал ситуацию в своем аккаунте в Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

«Матч закончился абсолютно неспортивно: произошла драка, пострадал уральский футболист Александр Тарасов. У него перелом носа и черепно-мозговая травма. Считаю, что такие инциденты недопустимы, тем более на спортивном поле. Нужно тщательно разобраться в произошедшем и наказать зачинщиков драки. И законы государства, и спортивные правила едины для всех. Они должны исполняться неукоснительно. Желаю Александру Тарасову выздоровления, а футболистам обеих команд — побед, спортивной выдержки и уважения друг к другу», — написал глава региона.

Вчера на матче Национальной студенческой лиги команда Уральского федерального университета встречалась с командой Чеченского госуниверситета. Матч закончился абсолютно неспортивно: произошла драка, пострадал уральский футболист Александр Тарасов. У него перелом носа и черепно-мозговая травма. Считаю, что такие инциденты недопустимы, тем более на спортивном поле. Нужно тщательно разобраться в произошедшем и наказать зачинщиков драки. И законы государства, и спортивные правила едины для всех. Они должны исполняться неукоснительно. Желаю Александру Тарасову выздоровления, а футболистам обеих команд — побед, спортивной выдержки и уважения друг к другу.

Допис, поширений Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Напомним, что вчера футбольный матч закончился потасовкой. Пострадал игрок уральской команды Александр Тарасов, который получил перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму. Игру прервали.

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