Евгений Куйвашев прокомментировал драку на футбольном матче между свердловчанами и чеченцами

Евгений Куйвашев прокомментировал ситуацию в своем аккаунте в Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

«Матч закончился абсолютно неспортивно: произошла драка, пострадал уральский футболист Александр Тарасов. У него перелом носа и черепно-мозговая травма. Считаю, что такие инциденты недопустимы, тем более на спортивном поле. Нужно тщательно разобраться в произошедшем и наказать зачинщиков драки. И законы государства, и спортивные правила едины для всех. Они должны исполняться неукоснительно. Желаю Александру Тарасову выздоровления, а футболистам обеих команд — побед, спортивной выдержки и уважения друг к другу», — написал глава региона.