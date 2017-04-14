Экс-министру регионального Минтранса Сидоренко предъявлено обвинение
Чиновника обвиняют по статье «Превышение должностных полномочий».
Чиновника обвиняют по статье «Превышение должностных полномочий».
В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
В ноябре прошлого года по месту жительства Сидоренко прошли обыски. Следственные мероприятия с участием сотрудников ФСБ проводились в рамках уголовного дела по статье 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). При этом сам
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