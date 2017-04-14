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13:07 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Экс-министру регионального Минтранса Сидоренко предъявлено обвинение

Чиновника обвиняют по статье «Превышение должностных полномочий».

Экс-министру транспорта Свердловской области Александру Сидоренко, который является фигурантом уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности, предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий», сообщает 14 апреля корреспондент «АиФ-Урал».

В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

В ноябре прошлого года по месту жительства Сидоренко прошли обыски. Следственные мероприятия с участием сотрудников ФСБ проводились в рамках уголовного дела по статье 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). При этом сам экс-чиновник в тот момент находился в отпуске.

За последние полгода каких-то официальных заявлений относительно уголовного дела не было.

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