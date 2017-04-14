В Соликамске три больницы объединят в одну

Приказ об объединении больниц уже подписан и разослан главврачам медучреждений.

Руководит процессом объединения главный врач ГБУЗ ПК «Перинатальный центр г. Соликамска» Арсен Абрамишвили.

По его словам, объединение произойдёт не раньше 1 августа и повлечёт за собой незначительное сокращение административного персонала этих больниц.

Впрочем, наши источники не исключают, что именно Арсен Абрамишвили будет назначен главврачом новой больницы.

В Министерстве здравоохранения Пермского края ситуацию с оптимизацией в Соликамске комментировать отказались и потребовали официальный запрос.