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13:19 (мск), источник: NewsKo

В Соликамске три больницы объединят в одну

Как стало известно «Новому компаньону», с 1 августа три краевых медучреждения в Соликамске: «Перинатальный центр г. Соликамска», ЦРБ Соликамского района и Соликамскую городскую больницу № 1 — объединят в одно.

Приказ об объединении больниц уже подписан и разослан главврачам медучреждений.

Руководит процессом объединения главный врач ГБУЗ ПК «Перинатальный центр г. Соликамска» Арсен Абрамишвили.

По его словам, объединение произойдёт не раньше 1 августа и повлечёт за собой незначительное сокращение административного персонала этих больниц.

Впрочем, наши источники не исключают, что именно Арсен Абрамишвили будет назначен главврачом новой больницы.

В Министерстве здравоохранения Пермского края ситуацию с оптимизацией в Соликамске комментировать отказались и потребовали официальный запрос.

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