В Новосибирске предложили объединить аппараты трех омбудсменов

Член комитета заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения и комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Александр Семенюк озвучил предложение объединить аппараты сразу трех региональных омбудсменов: уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей.

Он объяснил это тем, что в «непростой финансовой ситуации» нужно экономить средства. Кроме того, опыт подобного слияния есть в ряде российских регионов.

Комитет по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения решил создать рабочую группу по этому вопросу.