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14:03 (мск), источник: Янтарный край

Калининград будет лоббировать поправки в законопроект о приграничном сотрудничестве

В Москве в Госдуме обсуждались вопросы законодательного регулирования приграничного сотрудничества.

Свое видение ситуации из Калининграда представила временно исполняющая обязанности министра-руководителя регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова.

«Мы с коллегами изучили текст закона — он представляется более доработанным. В этом варианте упоминаются конкретные программы и проекты приграничного сотрудничества. Мы заострили внимание на некоторых недочетах, со многими комментариями согласились коллеги из регионов СЗФО. Мы позитивно настроены. Надеемся, что закон будет принят в ближайшем будущем», — заявила Иванова.

Калининградская область имеет 15 соглашений и три меморандума о сотрудничестве с регионами-партнерами зарубежных стран. Особое внимание уделяется региональному взаимодействию с Польшей, Германией, Литвой и Белоруссией. Сотрудничество направлено на создание благоприятных внешних условий для жизнеобеспечения и развития региона, развитие партнерских отношений и повышение инвестиционной привлекательности, а также формирование позитивного имиджа Калининградской области.

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