Калининград будет лоббировать поправки в законопроект о приграничном сотрудничестве
В Москве в Госдуме обсуждались вопросы законодательного регулирования приграничного сотрудничества.
В Москве в Госдуме обсуждались вопросы законодательного регулирования приграничного сотрудничества.
Свое видение ситуации из Калининграда представила временно исполняющая обязанности
«Мы с коллегами изучили текст закона — он представляется более доработанным. В этом варианте упоминаются конкретные программы и проекты приграничного сотрудничества. Мы заострили внимание на некоторых недочетах, со многими комментариями согласились коллеги из регионов СЗФО. Мы позитивно настроены. Надеемся, что закон будет принят в ближайшем будущем», — заявила Иванова.
Калининградская область имеет 15 соглашений и три меморандума о сотрудничестве с