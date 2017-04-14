Калининград будет лоббировать поправки в законопроект о приграничном сотрудничестве

Свое видение ситуации из Калининграда представила временно исполняющая обязанности министра-руководителя регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова.

«Мы с коллегами изучили текст закона — он представляется более доработанным. В этом варианте упоминаются конкретные программы и проекты приграничного сотрудничества. Мы заострили внимание на некоторых недочетах, со многими комментариями согласились коллеги из регионов СЗФО. Мы позитивно настроены. Надеемся, что закон будет принят в ближайшем будущем», — заявила Иванова.