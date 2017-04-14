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14:44 (мск), источник: Sputniknews.kz

Избран новый генсекретарь ОДКБ

Новый генсек организации Юрий Хачатуров является начальником Генштаба вооруженных сил Армении.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 14 апр — Sputnik. В ходе неформальной встречи глав государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке избран новый генеральный секретарь, сообщил журналистам первый заместитель, и.о. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

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«При рассмотрении вопросов о назначении генсека в соответствии с принятыми решениями единогласно выбран Юрий Хачатуров. Он приступит к работе 2 мая», — цитирует Sputnik Кыргызстан Семерикова.

По его словам, предыдущий генсек организации Николай Бордюжа награжден знаком отличия первой степени Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Генерал-полковник Юрий Хачатуров с января 2009 года является начальником Генерального штаба вооруженных сил Армении.

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