На два освободившихся места в донском парламенте претендуют 10 кандидатов

Документы по Новошахтинскому и Семикаракорскому одномандатным округам подали представители четырех партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», а также по одному самовыдвиженцу.

В воскресенье истекает срок, до которого Избирательная комиссия должна принять решение о регистрации кандидатов или об отказе в регистрации.

Напомним, довыборы в Законодательное собрание Ростовской области назначены на 21 мая. Кресла освободились после того, как два депутата были избраны в Государственную Думу.