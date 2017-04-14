На два освободившихся места в донском парламенте претендуют 10 кандидатов
На каждое из свободных мест в донском парламенте претендуют по пять человек.
На каждое из свободных мест в донском парламенте претендуют по пять человек.
Документы по Новошахтинскому и Семикаракорскому одномандатным округам подали представители четырех партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», а также по одному самовыдвиженцу.
В воскресенье истекает срок, до которого Избирательная комиссия должна принять решение о регистрации кандидатов или об отказе в регистрации.
Напомним, довыборы в Законодательное собрание Ростовской области назначены на 21 мая. Кресла освободились после того, как два депутата были избраны в Государственную Думу.