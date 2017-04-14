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15:04 (мск), источник: Tengrinews

Рассылку о тотальном контроле за казахстанцами прокомментировали в МВД РК

Рассылка в Whatsapp об усилении МВД РК контроля над социальными сетями и другими каналами связи содержит ложную информацию.

Источник: Tengrinews

Рассылка в Whatsapp об усилении МВД РК контроля над социальными сетями и другими каналами связи содержит ложную информацию. Об этом на своей страничке в Facebook написал директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

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Накануне через Whatsapp стало распространяться сообщение, в котором казахстанцев предупреждают о том, что в Казахстане с 15 апреля вступают в силу «новые правила общения». Этим самым якобы устанавливается тотальный контроль над социальными сетями, кроме того, «записываются все звонки».

Вот как выглядит текст рассылки: «Постановление Министерства внутренних дел. Начиная с завтрашнего дня, появляются новые правила общения. Все звонки записываются. Каждый телефонный звонок записи сохраняется. Whatsapp контролируется, Twitter контролируется, Facebook контролируется. Все социальные сети и форумы контролируются. Скажите тем, кто не знает его. Ваши устройства подключены к системам Министерства. Не отправлять ненужные сообщения. Расскажите своим детям об этом, и заботиться (орфография автора сохранена — прим. ред.)».

Как написал Алмас Садубаев, распространяемая информация не соответствует действительности.

«Согласно Конституции каждый гражданин имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений. Это право может быть ограничено только в рамках законодательства и с санкции прокурора», — прокомментировал Садубаев.

Также представитель МВД РК напомнил об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации. В текущем году в Казахстане было зарегистрировано 38 подобных фактов, по которым заведены уголовные дела.

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