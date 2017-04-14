Антропенко не будет оспаривать выборы мэра Омска

14 апреля в Горсовете Омска комиссия по выборам мэра выбрала двух кандидатов по результатам открытого собеседования. Ими стали 30-летний предприниматель Андрей Ерошевич и министр труда и соцразвития Владимир Куприянов.

Тогда как один из самых вероятных претендентов на пост градоначальника, депутат Заксобрания Игорь Антропенко достойно отнесся к выбору комиссии. Он считает, что это выбор достойных уважаемых людей.

Игорь Антропенко, депутат Заксобрания, кандидат в мэры Омска:

— В Омске выборы мэра впервые проходят в отсутствие процедуры прямого голосования. В этой ситуации члены конкурсной комиссии — уважаемые, квалифицированные люди, наделенные соответствующими полномочиями, — должны сделать выбор за всех жителей миллионного города. Сегодня они реализовали свое право голоса, и теперь, соразмерно этому праву, им предстоит нести ответственность за результат, — за то, как будет Омск развиваться в дальнейшем.

Таким образом выбывший участник предвыборной гонки не будет оспаривать результаты голосования комиссии.