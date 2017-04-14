Медведев в 2016 году заработал 8,6 млн рублей

Никаких других изменений в декларации нет: ни по движимому, ни по недвижимому имуществу, ни по акциям.

В 2012 году Медведев заработал 5,8 млн рублей, в 2013 — 4,3 млн, в 2014 — 8,5 млн рублей (после повышения денежного вознаграждения по указу президента), в 2015 — 8,8 млн рублей.

Больше всех в кабмине в 2016 году заработал глава Минкавказа

По опубликованному документу, Медведев по-прежнему является собственником квартиры (на территории России) площадью 367,8 кв м. Точно такая же квартира числится и в пользовании у его супруги Светланы. Кроме того, на условиях аренды (сроком 49 лет) премьер владеет земельным участком в 47 соток, также расположенным в пределах российской территории.

Медведев, как и прежде, имеет в собственном распоряжении два раритетных легковых автомобиля — ГАЗ-20 «Победа» 1948 года выпуска и ГАЗ-21 «Волга» 1962 года выпуска. Его супруга владеет более современной машиной — немецким Volkswagen Golf 1999 года выпуска. Светлане Медведевой также принадлежат два машино-места общей площадью 32,5 кв м.

Согласно декларации, в прошлом году, как и ранее, супруга председателя правительства не получила никакого дохода.

Единственный сын четы Медведевых Илья — совершеннолетний, а поэтому родители не представляют сведений о его доходах и имуществе в налоговые органы.