Медведев в 2016 году заработал 8,6 млн рублей
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/.
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/.
Судя по декларации, ежемесячный заработок главы кабинета министров в прошлом году составлял примерно 715 тыс. рублей.
В 2012 году Медведев заработал 5,8 млн рублей, в 2013 — 4,3 млн, в 2014 — 8,5 млн рублей (после повышения денежного вознаграждения по указу президента), в 2015 — 8,8 млн рублей.
Никаких других изменений в декларации нет: ни по движимому, ни по недвижимому имуществу, ни по акциям.
Недвижимость и транспорт
По опубликованному документу, Медведев
Медведев, как и прежде, имеет в собственном распоряжении два раритетных легковых автомобиля — ГАЗ-20 «Победа» 1948 года выпуска и ГАЗ-21 «Волга» 1962 года выпуска. Его супруга владеет более современной машиной — немецким Volkswagen Golf 1999 года выпуска. Светлане Медведевой также принадлежат два
Согласно декларации, в прошлом году, как и ранее, супруга председателя правительства не получила никакого дохода.
Единственный сын четы Медведевых Илья — совершеннолетний, а поэтому родители не представляют сведений о его доходах и имуществе в налоговые органы.