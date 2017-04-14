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15:40 (мск), источник: ТАСС

Больше всех в кабмине в 2016 году заработал глава Минкавказа

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Больше всех в российском правительстве в 2016 году заработал глава Министерства по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Согласно сведениям о доходах, расходах и имуществе, опубликованным на официальном сайте кабмина, его доход составил 582 млн 146 тыс. рублей.

Источник: РИА "Новости"

По итогам декларационной кампании 2015 года размер доходов министра был существенно ниже — 47,9 млн рублей, то есть его доходы за год выросли более чем в 12 раз. Доход Кузнецова по итогам 2016 года оказался почти в 68 больше, чем у премьер-министра Дмитрия Медведева, который задекларировал 8,6 млн рублей. В день глава Минкавказа в прошлом году зарабатывал в среднем почти 1,6 млн рублей.

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Годом ранее лидером рейтинга по доходам в кабмине был министр РФ по работе с Открытым правительством Михаил Абызов, который задекларировал по итогам 2015 года 455 млн 580 тыс. рублей. По итогам прошлого года Абызов занял второе место в списке самых «богатых» министров с доходом в размере 520,9 млн рублей. Замкнул тройку лидеров вице- премьер — полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев с 356,9 млн рублей.

Меньше всех в прошлом году заработали министр сельского хозяйства Александр Ткачев (5,6 млн рублей), а также главы Минприроды и Минспорта Сергей Донской и Павел Колобков (оба — по 5,7 млн рублей).

Колобков впервые отчитался о доходах как член правительства. В его предыдущей декларации, поданной еще в должности замглавы Минспорта, за 2015 год был указан доход в размере 5,2 млн рублей. Также новичками декларационной кампании 2017 года в кабмине стали глава Минэкономразвития Максим Орешкин (доход за 2016 год составил 16,5 млн рублей) и глава Минобрнауки Ольга Васильева (6 млн рублей).

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