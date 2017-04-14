Путин отчитался о доходах за 2016 год

В собственности у президента по-прежнему находятся земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м, квартира (77 кв. м) и гараж (18 кв. м). Также у Путина в пользовании квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место (18 кв. м). Все объекты находятся в России. В собственности у главы государства также находятся два автомобиля ГАЗ М21, «Нива» и прицеп «Скиф».



О своих доходах 14 апреля отчитался и глава правительства Дмитрий Медведев. Как следует из его декларации, размещенной на сайте правительства, доход премьера в 2016 году составил 8,58 млн руб. Это на 181 тыс. руб. меньше, чем годом ранее, в 2015 году доход Медведева составил 8,76 млн. Из декларации премьера также следует, что супруга премьера Светлана собственных доходов в 2016 году не имела.



Премьер по-прежнему владеет автомобилями ГАЗ-20 и ГАЗ-21, а его супруга Светлана автомобилем Volkswagen Golf. В собственности у Медведева также квартира площадью 367,8 кв. м, у жены — два машино-места. Также глава правительства распоряжается на правах аренды земельным участком площадью 4,7 тыс. кв. м.



О своих доходах отчитался и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его доход в минувшем году составил 12 млн 812 тыс. 722 руб. Супруга Пескова Татьяна Навка заработала в 10 раз больше мужа — 120 млн 814 тыс. 796 руб.