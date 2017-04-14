Путин отчитался о доходах за 2016 год
Владимир Путин отчитался о доходах за предыдущий календарный год. Его доход за прошлый год составил более 8,8 млн руб.
Владимир Путин отчитался о доходах за предыдущий календарный год. Его доход за прошлый год составил более 8,8 млн руб.
Президент России Владимир Путин за 2016 год заработал 8 млн 858 тыс. 432 руб. Такие сведения содержатся в декларации главы государства за минувший год, опубликованной 14 апреля на сайте Кремля. По сравнению с предыдущим годом доход президента снизился примерно на 33 тыс. руб., в 2015 году доход Путина составил 8 млн 891 тыс. 777 руб.
В собственности у президента
О своих доходах 14 апреля отчитался и глава правительства Дмитрий Медведев. Как следует из его декларации, размещенной на сайте правительства, доход премьера в 2016 году составил 8,58 млн руб. Это на 181 тыс. руб. меньше, чем годом ранее, в 2015 году доход Медведева составил 8,76 млн. Из декларации премьера также следует, что супруга премьера Светлана собственных доходов в 2016 году не имела.
Премьер
О своих доходах отчитался и
Без масок, недомолвок и амбиций.
И берегите их, они вам посланы судьбой.
Ведь в вашей жизни их — лишь единицы.