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16:02 (мск), источник: РБК

Путин отчитался о доходах за 2016 год

Владимир Путин отчитался о доходах за предыдущий календарный год. Его доход за прошлый год составил более 8,8 млн руб.

Источник: AP 2017

Президент России Владимир Путин за 2016 год заработал ​8 млн 858 тыс. 432 руб. Такие сведения содержатся в декларации главы государства за минувший год, опубликованной 14 апреля на сайте Кремля. По сравнению с предыдущим годом доход президента снизился примерно на 33 тыс. руб., в 2015 году доход Путина составил 8 млн 891 тыс. 777 руб.

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В собственности у президента по-прежнему находятся земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м, квартира (77 кв. м) и гараж (18 кв. м). Также у Путина в пользовании квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место (18 кв. м). Все объекты находятся в России. В собственности у главы государства также находятся два автомобиля ГАЗ М21, «Нива» и прицеп «Скиф».

О своих доходах 14 апреля отчитался и глава правительства Дмитрий Медведев. Как следует из его декларации, размещенной на сайте правительства, доход премьера в 2016 году составил 8,58 млн руб. Это на 181 тыс. руб. меньше, чем годом ранее, в 2015 году доход Медведева составил 8,76 млн. Из декларации премьера также следует, что супруга премьера Светлана собственных доходов в 2016 году не имела.

Премьер по-прежнему владеет автомобилями ГАЗ-20 и ГАЗ-21, а его супруга Светлана автомобилем Volkswagen Golf. В собственности у Медведева также квартира площадью 367,8 кв. м, у жены — два машино-места. Также глава правительства распоряжается на правах аренды земельным участком площадью 4,7 тыс. кв. м.

О своих доходах отчитался и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его доход в минувшем году составил 12 млн 812 тыс. 722 руб. Супруга Пескова Татьяна Навка заработала в 10 раз больше мужа — 120 млн 814 тыс. 796 руб.

Комментарии
15
наталья попова
Люди никогда не замечают то, что мы делаем для них, зато они прекрaсно замечaют то, что мы для ниx не делаем.
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наталья попова
Цените тех, с кем можно быть собой.
Без масок, недомолвок и амбиций.
И берегите их, они вам посланы судьбой.
Ведь в вашей жизни их — лишь единицы.
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наталья попова
Храни вас Бог!Спасибо за ваш труд!
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