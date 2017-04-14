Депутатов Екатеринбургской гордумы будут штрафовать за пропуски заседаний

Об этом Накануне.RU сообщила пресс-секретарь ЕГД Алена Земляникова.

Согласно проекту, если депутат в течение месяца не участвует в работе городской думы без уважительных причин, его будут лишать его 50% выплат, компенсирующих депутатскую деятельность. В случае если депутат не появляется в течение трех месяцев, то его полностью лишат этих выплат. Если депутат отсутствовал на комиссии, то его хотят лишить права слова на следующем заседании. Отметим, что речь идет о вопросах и выступлениях, права голоса лишать депутатов не будут.

По словам Виктора Тестова, это проект планируют рассмотреть на ближайшей комиссии по местному самоуправлению 19 апреля. Если проект изменений примут на комиссии, его внесут на заседание думы.

«Деятельность депутата любого уровня включает в себя работу в профильных комитетах или комиссиях, участие в заседаниях думы и работу с избирателями в округах. Мы констатируем тот факт, что некоторые депутаты Екатеринбургской городской думы регулярно пропускают заседания комиссий, покидают заседания думы, не дождавшись его окончания, не участвуют в рассмотрении жизненно важных для города вопросов. Для чего тогда они избирались? По закону досрочно прекратить полномочия таких депутатов мы не можем, но вопросы дисциплины нужно решать. Однако такие депутаты подрывают не только свою репутацию, но и репутацию всего представительного органа власти. Депутаты Госдумы РФ этого созыва приняли решение наказывать таких прогульщиков рублем. Правда, оговорюсь, здесь есть небольшая разница: все депутаты Госдумы работают на постоянной освобожденной основе и получают заработную плату, наши же депутаты работают на добровольных началах, то есть не на освобожденной основе. Мы понимаем, что есть уважительные причины: больничные, командировки, отпуска, но часто таких причин нет. Поэтому мы вынуждены вырабатывать меры, стимулирующие дисциплину. По инициативе депутатов подготовлены изменения в действующий регламент городской думы», — рассказал заместитель председателя гордумы Екатеринбурга.