Адвокат Трунов раскрыл подробности уголовного дела экс-губернатора Михаила Юревича
Адвокат
Адвокат
В своем заявлении адвокат раскрывает некоторые подробности уголовного дела бывшего главы Южного Урала. Соответствующее заявление опубликовано на сайте юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры».
Трунов раскрывает подробности уголовного дела. Так, по версии следствия, 17 апреля 2012 года Иван Сорокун по поручению министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко в помещении Первого хлебокомбината передал Александру Москалюку денежные средства в размере 6,5 млн руб. для якобы последующей передачи губернатору Челябинской области. Деньги были доставлены в этот же день по адресу г. Челябинск, ул. Тюльпанная, 20 (якобы дом Юревича).
По материалам дела, 28 мая 2012 года он же вновь по поручению Тесленко передал Москалюку 4,5 млн руб., которые он доставил в дом по адресу г. Челябинск, ул. Тюльпанная, 20,5 млн руб., которые по истечении некоторого времени якобы были привезены и оставлены в доме по адресу г. Челябинск, ул. Тюльпанная, 20.
Еще один эпизод датируется сентябрем 2012 года. Тогда, по версии следствия, Тесленко передал Сорокуну 5,5 млн руб., которые он, в свою очередь, якобы положил в используемую Юревичем машину BMWX5.
По мнению защиты, эти обстоятельства не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, не подтверждаются объективными данными, обвинение построено на не соответствующих действительности и противоречивых доказательствах, которые опровергаются доказательствами, собранными защитой в процессе оказания юридическое помощи.
Так, сотрудники охраны утверждают, что на территорию дома Юревича рюкзаки, сумки, портфели или иные предметы гости не проносили. «Максимум, что было в руках у посетителя — телефон и барсетка. Опрошенные охранники, также утверждали, что никакого смысла брать с собой большие предметы у гостей не было», — говорится в заявлении.
Еще один эпизод датируется 22 декабря 2011 года. По версии следствия, Сорокун получил 530 тыс. евро, упакованные в спортивную сумку. Это было якобы взяткой от бизнесмена. Общая же сумма взятки якобы составляла 1,2 млн евро (на тот момент 50 млн руб.). В этот же день в помещении ресторана «Марио» в Москве Сорокун якобы доложил Юревичу об исполнении его указания о получении взятки.
Однако, по словам бывшего водителя Юревича,
Бывший руководитель постпредства Челябинской области в Москве подтвердил эту информацию. Кроме того, по его словам, если бы у Юревича была запланирована встреча с Сорокуном, он бы о ней знал, поскольку в его обязанности входило составление графика встреч и мероприятий губернатора в Москве.
Также, по словам бывшего чиновника, Юревич был крайне недоволен работой Тесленко и неоднократно высказывал намерение уволить его с должности за подозрения в недобросовестной работе.
Помощница по хозяйству в доме Юревича рассказала, что гости к
В свою очередь, Кристина Юревич пояснила, что в доме существует специальный порядок посещения. Так, гости попадали в дом только в сопровождении телохранителей или охраны. Кроме того, по ее словам, Сорокун в период с 23 по 30 января не посещал дом.
«Версия обвинения о том, что Сорокун пронес в дом Юревича крупную сумму денег в рюкзаке, находится в противоречии с показаниями пяти охранников, горничной и жены», — отмечает адвокат.
А машина, в которую якобы Сорокун положил деньги, используется Кристиной, и деньги в ней она не находила. Несанкционированный доступ в автомашину был исключен.
Также сторона защиты настаивает, что Юревич никогда не проживал в доме № 20 по ул. Тюльпанной, куда, по версии обвинения, доставляли денежные средства.
Также в заявлении, адресованном Бастрыкину, Трунов пишет о якобы злоупотреблениях со стороны следователя.
«Следователь преднамеренно создает искусственные условия видимости неподчинения моего подзащитного распоряжениям и требованиям следователя с целью применения к нему незаконных мер по его принудительной доставке и изменению меры пресечения, что является злоупотреблением. Более того, следствие располагает документами о том, что в настоящее время и уже на протяжении длительного периода Юревич М. В. находится на обследовании и лечении в государстве Израиль и в Великобритании, и прибыть в Россию не может в силу состояния здоровья. Он страдает онкологическим заболеванием, и в настоящее время проходит лечение», — говорится в документе.
По мнению адвоката, действия старшего следователя по особо важным делам являются незаконными и необоснованными, существенно нарушающими основополагающие принципы и права подзащитного и должны быть признаны таковыми.
В связи с этим защита просит Бастрыкина провести доследственную проверку и решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении следователя.
Как уже сообщало Накануне.RU, Михаил Юревич обвиняется в получении взятки и подстрекательстве к клевете и в ближайшее время может быть объявлен в международный розыск. Дело ведет 4-е следственное управление СКР, расположенное в Екатеринбурге.