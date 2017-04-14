Адвокат Трунов раскрыл подробности уголовного дела экс-губернатора Михаила Юревича

В своем заявлении адвокат раскрывает некоторые подробности уголовного дела бывшего главы Южного Урала. Соответствующее заявление опубликовано на сайте юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры». Трунов раскрывает подробности уголовного дела. Так, по версии следствия, 17 апреля 2012 года Иван Сорокун по поручению министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко в помещении Первого хлебокомбината передал Александру Москалюку денежные средства в размере 6,5 млн руб. для якобы последующей передачи губернатору Челябинской области. Деньги были доставлены в этот же день по адресу г. Челябинск, ул. Тюльпанная, 20 (якобы дом Юревича).

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По материалам дела, 28 мая 2012 года он же вновь по поручению Тесленко передал Москалюку 4,5 млн руб., которые он доставил в дом по адресу г. Челябинск, ул. Тюльпанная, 20,5 млн руб., которые по истечении некоторого времени якобы были привезены и оставлены в доме по адресу г. Челябинск, ул. Тюльпанная, 20. Еще один эпизод датируется сентябрем 2012 года. Тогда, по версии следствия, Тесленко передал Сорокуну 5,5 млн руб., которые он, в свою очередь, якобы положил в используемую Юревичем машину BMWX5. По мнению защиты, эти обстоятельства не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, не подтверждаются объективными данными, обвинение построено на не соответствующих действительности и противоречивых доказательствах, которые опровергаются доказательствами, собранными защитой в процессе оказания юридическое помощи. Так, сотрудники охраны утверждают, что на территорию дома Юревича рюкзаки, сумки, портфели или иные предметы гости не проносили. «Максимум, что было в руках у посетителя — телефон и барсетка. Опрошенные охранники, также утверждали, что никакого смысла брать с собой большие предметы у гостей не было», — говорится в заявлении. Еще один эпизод датируется 22 декабря 2011 года. По версии следствия, Сорокун получил 530 тыс. евро, упакованные в спортивную сумку. Это было якобы взяткой от бизнесмена. Общая же сумма взятки якобы составляла 1,2 млн евро (на тот момент 50 млн руб.). В этот же день в помещении ресторана «Марио» в Москве Сорокун якобы доложил Юревичу об исполнении его указания о получении взятки.

Однако, по словам бывшего водителя Юревича, экс-губернатор в этот день был на послании президента и освободился очень поздно, что, по мнению адвоката, исключает версию о том, что Юревич мог встречаться с Сорокуном. Бывший руководитель постпредства Челябинской области в Москве подтвердил эту информацию. Кроме того, по его словам, если бы у Юревича была запланирована встреча с Сорокуном, он бы о ней знал, поскольку в его обязанности входило составление графика встреч и мероприятий губернатора в Москве. Также, по словам бывшего чиновника, Юревич был крайне недоволен работой Тесленко и неоднократно высказывал намерение уволить его с должности за подозрения в недобросовестной работе. Помощница по хозяйству в доме Юревича рассказала, что гости к экс-губернатору приезжали нечасто, только по праздникам. По ее словам, она не видела, чтобы Сорокун приносил в дом сумки или рюкзаки. Никаких посторонних предметов, не принадлежащих семье, в доме она не находила и не видела.

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