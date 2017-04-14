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15:30 (мск), источник: Nakanune.ru

Адвокат Трунов раскрыл подробности уголовного дела экс-губернатора Михаила Юревича

Адвокат экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича Игорь Трунов просит председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина провести доследственную проверку в отношении следователя, расследующего дело экс-главы региона.

В своем заявлении адвокат раскрывает некоторые подробности уголовного дела бывшего главы Южного Урала. Соответствующее заявление опубликовано на сайте юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры».

Трунов раскрывает подробности уголовного дела. Так, по версии следствия, 17 апреля 2012 года Иван Сорокун по поручению министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко в помещении Первого хлебокомбината передал Александру Москалюку денежные средства в размере 6,5 млн руб. для якобы последующей передачи губернатору Челябинской области. Деньги были доставлены в этот же день по адресу г. Челябинск, ул. Тюльпанная, 20 (якобы дом Юревича).

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По материалам дела, 28 мая 2012 года он же вновь по поручению Тесленко передал Москалюку 4,5 млн руб., которые он доставил в дом по адресу г. Челябинск, ул. Тюльпанная, 20,5 млн руб., которые по истечении некоторого времени якобы были привезены и оставлены в доме по адресу г. Челябинск, ул. Тюльпанная, 20.

Еще один эпизод датируется сентябрем 2012 года. Тогда, по версии следствия, Тесленко передал Сорокуну 5,5 млн руб., которые он, в свою очередь, якобы положил в используемую Юревичем машину BMWX5.

По мнению защиты, эти обстоятельства не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, не подтверждаются объективными данными, обвинение построено на не соответствующих действительности и противоречивых доказательствах, которые опровергаются доказательствами, собранными защитой в процессе оказания юридическое помощи.

Так, сотрудники охраны утверждают, что на территорию дома Юревича рюкзаки, сумки, портфели или иные предметы гости не проносили. «Максимум, что было в руках у посетителя — телефон и барсетка. Опрошенные охранники, также утверждали, что никакого смысла брать с собой большие предметы у гостей не было», — говорится в заявлении.

Еще один эпизод датируется 22 декабря 2011 года. По версии следствия, Сорокун получил 530 тыс. евро, упакованные в спортивную сумку. Это было якобы взяткой от бизнесмена. Общая же сумма взятки якобы составляла 1,2 млн евро (на тот момент 50 млн руб.). В этот же день в помещении ресторана «Марио» в Москве Сорокун якобы доложил Юревичу об исполнении его указания о получении взятки.

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Однако, по словам бывшего водителя Юревича, экс-губернатор в этот день был на послании президента и освободился очень поздно, что, по мнению адвоката, исключает версию о том, что Юревич мог встречаться с Сорокуном.

Бывший руководитель постпредства Челябинской области в Москве подтвердил эту информацию. Кроме того, по его словам, если бы у Юревича была запланирована встреча с Сорокуном, он бы о ней знал, поскольку в его обязанности входило составление графика встреч и мероприятий губернатора в Москве.

Также, по словам бывшего чиновника, Юревич был крайне недоволен работой Тесленко и неоднократно высказывал намерение уволить его с должности за подозрения в недобросовестной работе.

Помощница по хозяйству в доме Юревича рассказала, что гости к экс-губернатору приезжали нечасто, только по праздникам. По ее словам, она не видела, чтобы Сорокун приносил в дом сумки или рюкзаки. Никаких посторонних предметов, не принадлежащих семье, в доме она не находила и не видела.

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В свою очередь, Кристина Юревич пояснила, что в доме существует специальный порядок посещения. Так, гости попадали в дом только в сопровождении телохранителей или охраны. Кроме того, по ее словам, Сорокун в период с 23 по 30 января не посещал дом.

«Версия обвинения о том, что Сорокун пронес в дом Юревича крупную сумму денег в рюкзаке, находится в противоречии с показаниями пяти охранников, горничной и жены», — отмечает адвокат.

А машина, в которую якобы Сорокун положил деньги, используется Кристиной, и деньги в ней она не находила. Несанкционированный доступ в автомашину был исключен.

Также сторона защиты настаивает, что Юревич никогда не проживал в доме № 20 по ул. Тюльпанной, куда, по версии обвинения, доставляли денежные средства.

Также в заявлении, адресованном Бастрыкину, Трунов пишет о якобы злоупотреблениях со стороны следователя.

«Следователь преднамеренно создает искусственные условия видимости неподчинения моего подзащитного распоряжениям и требованиям следователя с целью применения к нему незаконных мер по его принудительной доставке и изменению меры пресечения, что является злоупотреблением. Более того, следствие располагает документами о том, что в настоящее время и уже на протяжении длительного периода Юревич М. В. находится на обследовании и лечении в государстве Израиль и в Великобритании, и прибыть в Россию не может в силу состояния здоровья. Он страдает онкологическим заболеванием, и в настоящее время проходит лечение», — говорится в документе.

По мнению адвоката, действия старшего следователя по особо важным делам являются незаконными и необоснованными, существенно нарушающими основополагающие принципы и права подзащитного и должны быть признаны таковыми.

В связи с этим защита просит Бастрыкина провести доследственную проверку и решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении следователя.

Как уже сообщало Накануне.RU, Михаил Юревич обвиняется в получении взятки и подстрекательстве к клевете и в ближайшее время может быть объявлен в международный розыск. Дело ведет 4-е следственное управление СКР, расположенное в Екатеринбурге.

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