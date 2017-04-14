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15:38 (мск), источник: РИА Новости

КНДР назвала цели возможного авиаудара в случае агрессии США

Атаке северокорейских сил подвергнутся американские военные базы в Японии, Южной Корее и резиденция президента в Сеуле, заявили в Генштабе армии КНДР.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В случае агрессии со стороны Вашингтона КНДР атакует американские военные базы в Японии, Южной Корее и резиденцию президента в Сеуле, заявили в северокорейском Генштабе.

Подчеркивается, что КНДР нанесет превентивный удар по США в случае «политической, экономической и военной провокации».

Ранее СМИ сообщили, что США готовы нанести превентивный удар по Северной Корее, чтобы предотвратить очередное испытание ядерного оружия Пхеньяном.

Комментарии
25
Андрей Гончаров
Не дай Бог всему этому произойти.
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Скорпион
ну могли бы пугнуть что и вашингтон бомбанут, а так американцы ведь страх потеряют :)))
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максим !!!
Всех Вовкиных друзей Трамп уже обидел !))ага ,по управляли вместе миром )теперь наверное вечерами воШдь достает фотокарточку с Обамой ,откупоривает бутылочку коллекционного вина и горько тоскует по тем славным временам ))))
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