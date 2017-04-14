КНДР назвала цели возможного авиаудара в случае агрессии США
Атаке северокорейских сил подвергнутся американские военные базы в Японии, Южной Корее и резиденция президента в Сеуле, заявили в Генштабе армии КНДР.
Атаке северокорейских сил подвергнутся американские военные базы в Японии, Южной Корее и резиденция президента в Сеуле, заявили в Генштабе армии КНДР.
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В случае агрессии со стороны Вашингтона КНДР атакует американские военные базы в Японии, Южной Корее и резиденцию президента в Сеуле, заявили в северокорейском Генштабе.
Подчеркивается, что КНДР нанесет превентивный удар по США в случае «политической, экономической и военной провокации».
Ранее СМИ сообщили, что США готовы нанести превентивный удар по Северной Корее, чтобы предотвратить очередное испытание ядерного оружия Пхеньяном.