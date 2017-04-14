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16:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван самый богатый чиновник Кремля

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко стал лидером в Кремле по уровню дохода в 2016 году. Данные об этом содержатся в декларации о доходах, опубликованной в пятницу, 14 апреля.

Источник: РИА "Новости"

За прошлый год Кириенко заработал около 85,5 миллиона рублей. Большая часть этого дохода была получена им на прежнем месте работы — в госкорпорации «Росатом», которую он возглавлял до октября 2016 года, уточняет РИА Новости.

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Второе место по уровню дохода занял секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он заработал 33,5 миллиона рублей. Третьим по размеру заработка стал полпред президента в Совете Федерации Артур Муравьев, его доход составил 33,3 миллиона рублей.

Меньше всего в прошлом году заработала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова — около 2,8 миллиона рублей.

Ранее в пятницу стало известно, что президент России Владимир Путин заработал в прошлом году около 8,86 миллиона рублей. В собственности главы государства находятся земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров, квартира (77 квадратных метров) и гараж. Российский премьер Дмитрий Медведев в 2016 году заработал почти 8,6 миллиона рублей.

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