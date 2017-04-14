Назван самый богатый чиновник Кремля

За прошлый год Кириенко заработал около 85,5 миллиона рублей. Большая часть этого дохода была получена им на прежнем месте работы — в госкорпорации «Росатом», которую он возглавлял до октября 2016 года, уточняет РИА Новости.
Второе место по уровню дохода занял секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он заработал 33,5 миллиона рублей. Третьим по размеру заработка стал полпред президента в Совете Федерации Артур Муравьев, его доход составил 33,3 миллиона рублей.
Меньше всего в прошлом году заработала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова — около 2,8 миллиона рублей.
Ранее в пятницу стало известно, что президент России Владимир Путин заработал в прошлом году около 8,86 миллиона рублей. В собственности главы государства находятся земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров, квартира (77 квадратных метров) и гараж. Российский премьер Дмитрий Медведев в 2016 году заработал почти 8,6 миллиона рублей.