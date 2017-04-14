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16:30 (мск), источник: Volga News

В Самаре отремонтировали еще три фасада объектов культурного наследия

В четверг, 13 апреля, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту фасадов зданий, являющихся культурным наследием города.

Фурсов посетил объекты, расположенные по адресам ул. Куйбышева, 125, ул. Галактионовская, 68, а также ул. Фрунзе, 79. В этих зданиях располагаются учреждения отрасли образования: школа № 15, Центр детско-юношеского творчества «Мечта» и детский сад № 56. В совещании также приняли участие руководитель департамента образования Лилия Галузина, представители администрации Самарского района, подрядчики и проектировщики.

Работы по реставрации зданий проходили в течение полутора лет, без остановки учебного процесса. Подрядные организации полностью восстановили уникальный исторический облик зданий, заменили окна, балконы, кровлю и водосточную систему. Гарантия на проведенные работы — пять лет.

Как отметила Лилия Галузина, в 2017 г. планируется отреставрировать еще три здания общеобразовательных учреждений, являющиеся объектами культурного наследия.

«Уже сегодня за счет спонсорских средств выполнены работы по замене кровли здания Технического лицея на ул. Рабочей. В этом году мы рассчитываем восстановить здание на ул. Куйбышева, 81, в котором будет располагаться центр дополнительного образования. Также будет отреставрировано здание по адресу ул. Куйбышева, 1, в котором находится небольшой детский сад», — сказала она.

В целом Олег Фурсов высоко оценил качество проведенных работ, но также выявил ряд недочетов. Так, реставраторам здания бывшей женской гимназией Н. А. Хардиной, в котором располагается школа № 15, необходимо завершить реставрационные работы входной группы, убрать провода и покрасить трубы, которые проходят по фасаду. Аналогичные замечания были высказаны и подрядчикам, которые обновляли фасад здания по ул. Галактионовская, 68.

Также глава Самары отметил, что восстановление фасадов исторических зданий — одна из приоритетных задач, стоящих перед городом в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Только за прошедшие два года было обновлено 149 фасадов объектов культурного наследия и многоквартирных домов. Причем более 40 из них восстановили за счет средств меценатов. В 2017 г. планируется отремонтировать 319 фасадов, однако эта цифра может быть увеличена за счет экономии и привлечения внебюджетных средств.

«Мы ждем от подрядчиков не только высокого качества работ, но и повышения производительности труда. Дальнейшее восстановление объектов культурного наследия должно проходить в более сжатые сроки, — подчеркнул Олег Фурсов. — После окончания Чемпионата мира по футболу мы продолжим восстанавливать здания в историческом центре, и Самара в полной мере будет соответствовать статусу Жемчужины Поволжья».

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