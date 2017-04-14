Air China приостановила полеты в КНДР

В Северной Корее заявили о готовности к превентивному удару против США

Западные СМИ в свою очередь отмечают, что решение авиакомпании было принято в свете сообщений о возможном проведении Пхеньяном очередных ядерных испытаний.

Ранее сообщалось, что согласно последним спутниковым снимкам, КНДР завершила приготовления к возможному новому ядерному испытанию. В Южной Корее и Японии полагают, что КНДР может провести очередное ядерное испытание 15 апреля в 105-ю годовщину со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена или 25 апреля в 85-ю годовщину со дня основания Корейской народной армии. В свою очередь глава МИД КНР Ван И выразил обеспокоенность в связи с «ростом напряженности» между КНДР и США, а также Республикой Корея.

Крмое того, ранее в пятницу сообщалось, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» подошла к Корейскому полуострову. Одновременно американские СМИ сообщили о возможном превентивном ударе США по КНДР.