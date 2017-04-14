В двух районах Воронежской области сменились начальники полиции
Новых руководителей отделов МВД назначили в Эртиле и Новой Усмани.
Новых руководителей отделов МВД назначили в Эртиле и Новой Усмани.
В двух районах Воронежской области назначили новых руководителей отделов МВД. Кроме того, назначили нового начальника отдела полиции № 7 по Воронежу, сообщила
Приказом начальника главка руководителем отдела МВД по Эртильскому району стал полковник полиции Андрей Чечель. Ранее он возглавлял отдел МВД по Новоусманскому району.
А отдел МВД в Новоусманском районе возглавил подполковник Анатолий Уваров, бывший начальник полиции в Эртильском районе.
Начальником полиции № 7 УМВД России по Воронежу стал подполковник Анатолий Редько, бывший замначальника этого же отдела полиции.