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16:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В двух районах Воронежской области сменились начальники полиции

Новых руководителей отделов МВД назначили в Эртиле и Новой Усмани.

В двух районах Воронежской области назначили новых руководителей отделов МВД. Кроме того, назначили нового начальника отдела полиции № 7 по Воронежу, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в пятницу, 14 апреля.

Приказом начальника главка руководителем отдела МВД по Эртильскому району стал полковник полиции Андрей Чечель. Ранее он возглавлял отдел МВД по Новоусманскому району.

А отдел МВД в Новоусманском районе возглавил подполковник Анатолий Уваров, бывший начальник полиции в Эртильском районе.

Начальником полиции № 7 УМВД России по Воронежу стал подполковник Анатолий Редько, бывший замначальника этого же отдела полиции.

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