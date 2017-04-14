Лукашенко: проблемы в ЕАЭС нарастают как снежный ком

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке заявил о том, что в ЕАЭС остается много нерешенных проблем.

По его словам, до настоящего времени нереализованной остается белорусская инициатива о выработке механизма функционирования ЕАЭС, когда один из его участников принимает односторонние меры по защите рынка в отношении третьих государств.

«Отсюда, как снежный ком, нарастают внутренние противоречия в союзе», — сказал президент.

Лукашенко также констатировал, что ЕАЭС не удалось устранить причины снижения товарооборота в 2016 году, при этом, по его мнению, нужно сконцентрироваться на внутренних проблемах союза.

«В 2016 году нам не удалось остановить снижение взаимного товарооборота и устранить причины, приведшие к этому. Я не говорю о других проблемах, это основная», — сказал Лукашенко.

Возвращаясь к белорусской инициативе, которая осталась нереализованной, Лукашенко вновь предложил ввести мораторий на принятие правовых актов, носящих дискриминационный характер по отношению к партнерам Евразийского экономического союза.