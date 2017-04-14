Лукашенко: проблемы в ЕАЭС нарастают как снежный ком
Белорусский лидер предложил ввести мораторий на принятие дискриминационных решений в рамках Союза.
Белорусский лидер предложил ввести мораторий на принятие дискриминационных решений в рамках Союза.
МИНСК, 14 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке заявил о том, что в ЕАЭС остается много нерешенных проблем.
По его словам, до настоящего времени нереализованной остается белорусская инициатива о выработке механизма функционирования ЕАЭС, когда один из его участников принимает односторонние меры по защите рынка в отношении третьих государств.
«Отсюда, как снежный ком, нарастают внутренние противоречия в союзе», — сказал президент.
Лукашенко также констатировал, что ЕАЭС не удалось устранить причины снижения товарооборота в 2016 году, при этом, по его мнению, нужно сконцентрироваться на внутренних проблемах союза.
«В 2016 году нам не удалось остановить снижение взаимного товарооборота и устранить причины, приведшие к этому. Я не говорю о других проблемах, это основная», — сказал Лукашенко.
Возвращаясь к белорусской инициативе, которая осталась нереализованной, Лукашенко вновь предложил ввести мораторий на принятие правовых актов, носящих дискриминационный характер по отношению к партнерам Евразийского экономического союза.
«Нам следует ввести мораторий на принятие новых правовых актов, носящих дискриминационный характер по отношению к партнерам по Союзу», — сказал он.
Следить за соблюдением моратория должна Евразийская экономическая комиссия, добавил глава государства.
Президент Беларуси призвал страны ЕАЭС активнее создавать зоны свободной торговли с третьими государствами.
Лукашенко также предложил реализовать комплекс действенных мер для более быстрого становления ЕАЭС. «Считаю, что 2017 год мы должны сделать переломным в становлении нашей организации», — сказал белорусский президент.
Он выразил мнение, что Евразийский межправительственный совет и ЕЭК должны уделять больше внимания устранению изъятий, барьеров и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. Соответствующий доклад о работе по данному направлению глава государства предложил заслушать на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета.
«Продолжая работу по совершенствованию Договора о Евразийском экономическом союзе, нельзя допустить, чтобы к концу года все свелось к техническим правкам. Необходимо внимательно проанализировать этот процесс на заседании Высшего Евразийского экономического совета», — подчеркнул Лукашенко.