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16:43 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко: проблемы в ЕАЭС нарастают как снежный ком

Белорусский лидер предложил ввести мораторий на принятие дискриминационных решений в рамках Союза.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке заявил о том, что в ЕАЭС остается много нерешенных проблем.

По его словам, до настоящего времени нереализованной остается белорусская инициатива о выработке механизма функционирования ЕАЭС, когда один из его участников принимает односторонние меры по защите рынка в отношении третьих государств.

«Отсюда, как снежный ком, нарастают внутренние противоречия в союзе», — сказал президент.

Лукашенко также констатировал, что ЕАЭС не удалось устранить причины снижения товарооборота в 2016 году, при этом, по его мнению, нужно сконцентрироваться на внутренних проблемах союза.

«В 2016 году нам не удалось остановить снижение взаимного товарооборота и устранить причины, приведшие к этому. Я не говорю о других проблемах, это основная», — сказал Лукашенко.

Возвращаясь к белорусской инициативе, которая осталась нереализованной, Лукашенко вновь предложил ввести мораторий на принятие правовых актов, носящих дискриминационный характер по отношению к партнерам Евразийского экономического союза.

«Нам следует ввести мораторий на принятие новых правовых актов, носящих дискриминационный характер по отношению к партнерам по Союзу», — сказал он.

Следить за соблюдением моратория должна Евразийская экономическая комиссия, добавил глава государства.

Президент Беларуси призвал страны ЕАЭС активнее создавать зоны свободной торговли с третьими государствами.

Лукашенко также предложил реализовать комплекс действенных мер для более быстрого становления ЕАЭС. «Считаю, что 2017 год мы должны сделать переломным в становлении нашей организации», — сказал белорусский президент.

Он выразил мнение, что Евразийский межправительственный совет и ЕЭК должны уделять больше внимания устранению изъятий, барьеров и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. Соответствующий доклад о работе по данному направлению глава государства предложил заслушать на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Продолжая работу по совершенствованию Договора о Евразийском экономическом союзе, нельзя допустить, чтобы к концу года все свелось к техническим правкам. Необходимо внимательно проанализировать этот процесс на заседании Высшего Евразийского экономического совета», — подчеркнул Лукашенко.

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