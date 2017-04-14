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16:38 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Захарченко заявил, что готов сесть за стол переговоров с Порошенко

Как заявил глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, он будет вести переговоры с президентом Порошенко, если тот «подтвердит свою решимость прекратить войну».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что готов сесть за стол переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, если он подтвердит готовность прекратить конфликт в Донбассе.

«Если Порошенко продемонстрирует готовность к переговорам и подтвердит свою решимость прекратить войну, то я готов даже с ним сесть за стол переговоров», — сказал Захарченко в ходе прямой линии с жителями Украины.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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