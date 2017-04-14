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16:32 (мск), источник: Ipress.ua

Порошенко поддержал создание реестра военнообязанных

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о создании Единого государственного реестра военнообязанных.

Источник: Ipress.ua

Как указано на странице законопроекта 2504-д на парламентском сайте, он возвращен с подписью Президента.

Как известно, 16 марта Верховная Рада Украины приняла решение о создании Единого государственного реестра военнообязанных.

Тогда «Батькивщина» и «Оппозиционный блок» не дали своих голосов за принятие этого закона. Одна из главных претензий к документу — персональные данные военнообязанных будут недостаточно защищены и могут попасть в руки противника или других заинтересованных лиц.

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Государственный реестр будет единой автоматизированной информационно-телекоммуникационной системой, где будет храниться информация обо всех военнообязанных (призывниках).

Такая база данных должна помочь ведению воинского учета; планированию и выполнению мероприятий мобилизации, призыву на срочную военную службу, принятию на военную службу по контракту; информационному обеспечению лиц, уволенных с военной службы, имеющих право на пенсию, и членов семей погибших военнослужащих.

Реестр будет содержать персональные и служебные данные военнообязанных граждан Украины в возрасте от 17 до 60 лет, в частности, сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины.

Владельцем всей информации будет выступать Министерство обороны, а распорядителем — Генеральный штаб.

Сюда будут перенесены данные из ЦИК, Госпогранслужбы, Минобразования, миграционной и фискальной служб. Также реестр пополнится данными военнообязанных (призывников) с учетных карточек и личных дел военкоматов.

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