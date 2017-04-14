Суд арестовал политика Мальцева на 15 суток

Как следует из оглашенного в суде протокола, Мальцев участвовал 26 марта в несанкционированной акции и двигался в составе колонны. «Мальцев стал вырываться, отталкивать сотрудников полиции, чем проявил отказ в выполнении требования полиции», — огласил судья Алексей Стаклиев протокол.

В ходе рассмотрения административного дела был допрошен составивший на политика протокол полицейский Александр Соколов. «26 марта я нес службу на Белорусском вокзале и прилегающей территории. Я увидел группу лиц выкрикивающих “Долой Димона”. Рядом с данным гражданином формировалась большая группа лиц. Мы подошли к нему, чтоб пригласить его для профилактической беседы о недопустимости несанкционированных сборов, но он начал сопротивляться, отталкивать нас, кричать “Помогите!” Некоторые граждане препятствовали его задержанию, после я увидел, что на некоторых (полицейских, — ред.) сорваны погоны и другие детали обмундирования», — сказал полицейский Соколов.

Сам Мальцев отрицает неповиновение. Политик сообщил, что он «26 марта прогуливался по Тверской улице».