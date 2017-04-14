Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Российский "папа всех бомб" поставил Вашингтон на место
Организатор «Евровидения» прокомментировал отказ РФ от конкурса
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
В КНДР празднуют юбилей «солнца нации» Ким Ир Сена США допускают, что в связи с праздником состоится испытание баллистической ракеты
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
ЕВС подтвердил, что Россия не будет участвовать в «Евровидении»
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов
Источник: «Зенит» ведет переговоры о продлении контракта с Данни
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Глава Пентагона рассказал, почему война с Россией невозможна
«Не уступит»: СМИ о реакции РФ на ультиматум США
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
16:35 (мск), источник: РИА Новости

Суд арестовал политика Мальцева на 15 суток

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил 15 суток административного ареста политику Вячеславу Мальцеву за неповиновение полиции на несанкционированной акции 26 марта в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Признать Мальцева виновным, назначить ему наказание в виде административного штрафа на 15 суток», — сказал судья Алексей Стаклиев.

Протокол на Мальцева составлен по статье 19.3 КоАП (неповиновение полиции).

Читайте также
Оппозиционер Мальцев задержан в рамках дела о применении насилия к представителю власти

Как следует из оглашенного в суде протокола, Мальцев участвовал 26 марта в несанкционированной акции и двигался в составе колонны. «Мальцев стал вырываться, отталкивать сотрудников полиции, чем проявил отказ в выполнении требования полиции», — огласил судья Алексей Стаклиев протокол.

В ходе рассмотрения административного дела был допрошен составивший на политика протокол полицейский Александр Соколов. «26 марта я нес службу на Белорусском вокзале и прилегающей территории. Я увидел группу лиц выкрикивающих “Долой Димона”. Рядом с данным гражданином формировалась большая группа лиц. Мы подошли к нему, чтоб пригласить его для профилактической беседы о недопустимости несанкционированных сборов, но он начал сопротивляться, отталкивать нас, кричать “Помогите!” Некоторые граждане препятствовали его задержанию, после я увидел, что на некоторых (полицейских, — ред.) сорваны погоны и другие детали обмундирования», — сказал полицейский Соколов.

Сам Мальцев отрицает неповиновение. Политик сообщил, что он «26 марта прогуливался по Тверской улице».

Люди в форме предложили мне пройти для беседы, они меня окружили, я сопротивления и неповиновения не оказывал, наоборот шел куда меня пригласили.
Вячеслав Мальцев

Ранее Басманный суд Москвы санкционировал обыск в саратовской квартире Мальцева в рамках дела, возбужденного по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Мальцев был задержан в городе Саратове в квартире после обыска.

«Мне выпилили дверь. Потом на самолете доставили в Москву и привезли на Петровку, в штаб уголовного розыска, где меня допросили. Затем привезли в Тверской отдел полиции, оттуда повезли в ОВД “Лужники”, где я переночевал», — рассказал задержанный политик.

Комментарии
8
хороший
15 суток? расстрелять фашиста на х!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Ярослав Цимбалюк
Будущее за теми кто вышел на улицу
ОтветитьСсылкаПожаловаться
максим !!!
Выпилить дверь в 6 утра ,нагнать толпу СОБРовцев и людей в медицинских масках без опознавательных знаков затем с сердечным приступом на носилках погрузить человека в самолет до Москвы и все для того чтоб там присудить 15 суток административки ?серьезно ???
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Русский «папа всех бомб» превосходит американскую «маму» в два раза
Путин и Медведев отчитались о доходах за 2016 год
Генштаб КНДР назвал цели возможного авиаудара
МИД прокомментировал выступление Сафронкова в ООН
Эрнст: Самойлова будет участвовать в «Евровидении» в 2018 году
Россия продала компании Boeing места для космических туристов
Air China приостановила полеты в КНДР
Спорт
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» из-за беспорядков была задержана на 45 минут
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Риелторы рассказали о самой дорогой квартире Москвы
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь