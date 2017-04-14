Шапиро о Данкверте: он нормальный человек

Во время поездки с представителями СМИ на предприятия Пуховичского района глава Миноблисполкома рассказал, что недавно разговаривал с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом.

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Губернатор Минской области полагает, что так называемые продуктовые войны с Россией — всего лишь недоразумение, и с Россельхознадзором нужно работать, решая возникающие проблемы в конструктивном ключе.

«Я еще раз убедился, что он готов к диалогу, трезво мыслит. Думаю, все проблемы — это недоразумения. Он человек строгий и стоит на страже интересов России. Могут лишнего потребовать — чтобы иметь инструмент воздействия. С Данквертом нужно работать», — сказал Шапиро.

Он также уверен, что белорусская сторона должна лучше взаимодействовать с Россельхознадзором, основываясь на принципах открытости.

«Данкверт — нормальный человек, нужно с ним работать», — заключил Шапиро.

Очередные проблемы с поставками белорусских продуктов в РФ начались зимой текущего года: Россельхознадзор неоднократно вводил в отношении белорусских предприятий ограничительные меры, в связи с чем президент Беларуси Александр Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против Данкверта. Конфликт разрешился во время встречи белорусского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным в Стрельне в начале апреля — главы государств договорились о проведении инспекций на белорусских предприятиях, по результатам которых, как ожидается, поставки продуктов в РФ будут восстановлены.