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17:21 (мск), источник: Sputnik.md

О чем говорили Путин и Додон

Президент Молдовы рассказал, о чем он говорил с российским лидером в ходе двусторонней встречи на полях саммита глав стран-участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Молдавский лидер Игорь Додон обсудил с президентом России Владимиром Путиным текущую внутриполитическую ситуацию в республике и двусторонние отношения между странами.

«В частности, в ходе нашей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обсудили текущую внутриполитическую ситуацию в нашей стране и двусторонние отношения между нашими странами», — написал Додон на своей официальной странице в соцсети Facebook, по итогам состоявшейся на полях саммита глав стран-участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке встречи с президентом Российской Федерации.

Додон отметил, что «вновь поблагодарил российского президента за положительное решение вопросов по экспорту молдавских товаров на российский рынок и по амнистии мигрантов из Молдовы».

Президент Молдовы также сообщил, что принял приглашение российского лидера посетить праздничный военный парад 9 Мая на Красной площади, а также принять участие и выступить на Санкт-Петербургском экономическом форуме в начале июня.

Додон рассказал, что лично поблагодарил каждого из глав государств за поддержку стремления Молдовы к более углубленному сотрудничеству со странами ЕАЭС и получению статуса страны-наблюдателя в этом интеграционном объединении. По его словам, были обсуждены планы на будущее, перспективы расширения и углубления сотрудничества.

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