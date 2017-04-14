О чем говорили Путин и Додон

«В частности, в ходе нашей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обсудили текущую внутриполитическую ситуацию в нашей стране и двусторонние отношения между нашими странами», — написал Додон на своей официальной странице в соцсети Facebook, по итогам состоявшейся на полях саммита глав стран-участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке встречи с президентом Российской Федерации.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Молдавский лидер Игорь Додон обсудил с президентом России Владимиром Путиным текущую внутриполитическую ситуацию в республике и двусторонние отношения между странами.

Додон отметил, что «вновь поблагодарил российского президента за положительное решение вопросов по экспорту молдавских товаров на российский рынок и по амнистии мигрантов из Молдовы».

Президент Молдовы также сообщил, что принял приглашение российского лидера посетить праздничный военный парад 9 Мая на Красной площади, а также принять участие и выступить на Санкт-Петербургском экономическом форуме в начале июня.