Двое казахстанцев назначены министрами в ЕЭК
Марат Кусаинов и Тимур Жаксылыков назначены министрами, или членами коллегии в Евразийской экономической комиссии, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на
Марат Кусаинов и Тимур Жаксылыков назначены министрами, или членами коллегии в Евразийской экономической комиссии, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на
Как сообщается, новым министром по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от Республики Казахстан стал Марат Кусаинов. Решение о его назначении приняли президенты стран Евразийского экономического союза 14 апреля на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.
Марат Кусаинов сменил в этой должности Нурлана Алдабергенова, назначенного руководителем канцелярии
Другой казахстанец — Тимур Жаксылыков занял пост министра по вопросам экономики и финансовой политики в ЕЭК. Тимур Жаксылыков сменил на этом посту в Комиссии Тимура Сулейменова, назначенного указом Президента РК Нурсултана Назарбаева министром национальной экономики. С 2012 года Тимур Жаксылыков занимал должность