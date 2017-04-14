Двое казахстанцев назначены министрами в ЕЭК

Как сообщается, новым министром по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от Республики Казахстан стал Марат Кусаинов. Решение о его назначении приняли президенты стран Евразийского экономического союза 14 апреля на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

Марат Кусаинов сменил в этой должности Нурлана Алдабергенова, назначенного руководителем канцелярии премьер-министра Бакытжана Сагинтаева. С 2014 года и до недавнего времени Марат Кусаинов являлся первым вице-министром национальной экономики Казахстана.