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17:09 (мск), источник: Tengrinews

Двое казахстанцев назначены министрами в ЕЭК

Марат Кусаинов и Тимур Жаксылыков назначены министрами, или членами коллегии в Евразийской экономической комиссии, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Источник: Tengrinews

Как сообщается, новым министром по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от Республики Казахстан стал Марат Кусаинов. Решение о его назначении приняли президенты стран Евразийского экономического союза 14 апреля на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

Марат Кусаинов сменил в этой должности Нурлана Алдабергенова, назначенного руководителем канцелярии премьер-министра Бакытжана Сагинтаева. С 2014 года и до недавнего времени Марат Кусаинов являлся первым вице-министром национальной экономики Казахстана.

Другой казахстанец — Тимур Жаксылыков занял пост министра по вопросам экономики и финансовой политики в ЕЭК. Тимур Жаксылыков сменил на этом посту в Комиссии Тимура Сулейменова, назначенного указом Президента РК Нурсултана Назарбаева министром национальной экономики. С 2012 года Тимур Жаксылыков занимал должность вице-министра экономического развития и торговли, а с 2014 года — вице-министра национальной экономики Казахстана.

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