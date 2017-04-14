Минпросвещения Молдовы осудило решение учителей выйти на забастовку

«Относительно заявлений Федерации профсоюзов образования и науки, согласно которым дидактические кадры Республики Молдова намерены прервать занятия и организовать митинги в рабочее время, министерство считает, что подобные действия вызывают сожаление, потому что прерывание процесса обучения, в частности, прямо перед экзаменами повлияет на учащихся», — отмечено в сообщении Минпросвещения.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Министерство просвещения Молдовы осудило решение Федерации профсоюзов образования и науки провести в конце апреля этого года всеобщую забастовку учителей.

По мнению специалистов ведомства, «важно, чтобы педагог выполняли свой долг уважая учащихся и их родителей. В министерстве признали законность требования учителей повысить заработную плату, но «на данный момент бюджет не позволяет повышение, как желают профсоюзы». Как считают эксперты ведомства, важно, чтобы любая форма протестов учителей не вредила интересам учащихся и не превышала правовые рамки: в соответствии с действующими нормами, каждый учитель ставит перед собой задачу организовать и эффективно провести процесс обучения по дисциплине.

«Министерство просвещения подчеркивает, что обеспокоено судьбой сотрудников системы образования и продолжают разрабатывать новую методологию оплаты труда дидактическим кадрам», — сказано в сообщении Минпросвещения.

В ведомстве подчеркнули, что повышение зарплаты на 50% в срочном порядке, как этого требуют профсоюзы, невозможно.

Ранее глава Федерации профсоюзов образования и науки Думитру Иванов заявил, что учителя в Молдове готовы выйти на акции протеста, остановив учебный процесс. По его словам, большинство педагогов уведомило профсоюз о том, что «пойдет на акции протеста с остановкой учебного процесса на два часа». При этом в некоторых районах, по словам Иванова, отказываются участвовать в митингах.

Среди требований учителей — снижение дидактической нормы для молодых специалистов до 75% на первые три года, но с сохранением прежнего оклада, а также — повышение стипендий на 20%, повышение на 50% должностного оклада педагогических и научно-педагогических работников.

Также преподаватели настаивают на уравнивании ставки для I разряда оплаты труда Единой тарифной сетки с прожиточным минимумом. Педагоги Молдовы хотят и увеличения до 50 тысяч леев единовременных пособий молодым специалистам при трудоустройстве в случае преподавания в колледжах и профшколах и до 70 тысяч леев, если речь идет о вузовских преподавателях. Преподаватели ждут от властей и ежегодного перерасчета пенсий для пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность.

Ранее глава кабмина Павел Филип признал, что в настоящее время у правительства Молдовы нет денег, чтобы увеличить зарплаты учителям. Он призвал профсоюзы к диалогу и выразил надежду, что в бюджете страны к концу года появятся средства, чтобы повысить зарплаты педагогам.