Заксобрание Петербурга начнет рассматривать поправки в Генплан после майских праздников

Карпов уточняет, что документы поступят в ЗакС сразу после майских праздников. Такой срок, по его словам, называют в петербургском комитете по архитектуре и градостроительству (КГА). По оценке комитета, финальная процедура утверждения поправок в Генплан займет несколько недель и завершится до конца июня.

Как сообщала «Фонтанка», 13 апреля свою работу завершила комиссия по подготовке изменений в Генплан. Она рассматривала все предложения, которые поступили от горожан по итогам публичных слушаний, посвященных корректировкам действующего градостроительного документа города. Обсуждения прошли во всех районах Петербурга с 27 февраля по 2 марта.