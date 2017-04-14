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18:49 (мск), источник: Фонтанка

Заксобрание Петербурга начнет рассматривать поправки в Генплан после майских праздников

Пакет предлагаемых поправок в действующий Генплан Петербурга будет передан в Заксобрание в мае. Об этом 14 апреля «Фонтанке» сообщил помощник депутата ЗакСа Оксаны Дмитриевой — Александр Карпов.

Источник: РИА "Новости"

Карпов уточняет, что документы поступят в ЗакС сразу после майских праздников. Такой срок, по его словам, называют в петербургском комитете по архитектуре и градостроительству (КГА). По оценке комитета, финальная процедура утверждения поправок в Генплан займет несколько недель и завершится до конца июня.

Как сообщала «Фонтанка», 13 апреля свою работу завершила комиссия по подготовке изменений в Генплан. Она рассматривала все предложения, которые поступили от горожан по итогам публичных слушаний, посвященных корректировкам действующего градостроительного документа города. Обсуждения прошли во всех районах Петербурга с 27 февраля по 2 марта.

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