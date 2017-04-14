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18:11 (мск), источник: Вести Иркутск

Сергей Тен: ИГУ не вошёл в число опорных вузов страны

Иркутский Государственный университет не вошёл в число опорных вузов страны. Об этом заявил депутат государственной Думы Сергей Тен.

И написал на своей странице в сети Фейсбук. По его словам, ИГУ не прошёл второй тур конкурса и не попал в число девяти победителей этого этапа. У комиссии были вопросы к поданой госуниверситетом заявке. Но есть вариант, что, возможно, — и уже в этом году — состоится ещё один конкурс на право считаться опорным университетом и, соответственно, получить особую федеральную поддержку и финансирование.

— Нужно сейчас возвращаться к переговорам с руководством области, с губернатором разговаривать. Отбросить все споры, забыть про склоки взаимные. И начинать уже сейчас готовиться к следующем этапу. Я уверен, что у нас есть все шансы, чтобы иркутский государственный с третий попытки, но опорным ВУЗом стал, — говорит депутат Государственной Думы Сергей Тен.

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